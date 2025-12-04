Uno Santa Fe | Ovación | Zárate

Junior Zárate perdió en Tailandia y se esfumó el sueño de ser campeón mundial

El boxeador argentino Junior Zárate perdió en Tailandia en su segunda oportunidad por título del mundo

4 de diciembre 2025 · 12:30hs
Junior Zárate perdió la chance de ser campeón del mundo.

En el marco de la 63° Convención del Consejo Mundial de Boxeo, el argentino Junior Zárate no pudo contra el representante local Tjammanoon Niyomtrong en Tailandia y perdió en su segunda chance para ser campeón del mundo.

El nacido en Formosa pero radicado en Florencio Varela dio pelea durante los 12 rounds contra un púgil que no sólo lo superó, sino que además contó con el apoyo de los cinco jueces que dispuso la mencionada entidad presidida por Mauricio Sulaimán. De esta manera, el "Demonio" no pudo quedarse con el cetro minimosca del CMB y tendrá que esperar por otra oportunidad.

Después de lo que fue su derrota en Sudáfrica contra Mpumelelo Tshabalala en septiembre del 2024, el oriundo de Ibarreta se subió al ring del The Imperial Queens Park Hotel del mencionado país asiático con la ilusión de consagrarse. Más allá de que, por momentos, conectó varios golpes al cuerpo y al rostro del dueño de casa, no le alcanzó para quedarse con la victoria.

Además, un detalle no menor es que hizo una muy buena presentación para el poco tiempo que tuvo para entrenarse desde que se anunció su presencia en este combate.

La baja inesperada de último momento del venezolano Carlos Cañizales por no poder viajar a Tailandia derivó en la designación del argentino para este duelo en los últimos días, por lo que se vio obligado a prepararse con todo en tan sólo unos días.

Por supuesto, esto se notó con el correr del cruce, pero el formoseño nunca dejó de lado la pasión y la garra para cumplir su sueño de ser campeón del mundo. El local dominó gran parte y obligó al "Demonio" a tener que buscar la definición por KO, lo cual finalmente no llegó y todo se definió en las tarjetas.

Con todo en contra, ya que el mencionado Niyomtrong supo tener ya cinturones de esta importancia y le sobraba experiencia para esta pelea. La misma la demostró desde el arranque más allá de que Zárate conectó y nunca dejó de luchar, tal es así que cerró mejor tanto el cuarto como el séptimo capítulo pero no fue suficiente.

En los "rounds de campeonato" y con todo para perder, el ex campeón argentino y latino de la categoría minimosca tuvo que acelerar para buscar el nocaut, pero el tailandés, que se impuso por puntos en fallo unánime no lo permitió.

