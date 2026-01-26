Juventud Unida le ganó a Sanjustino y es finalista de la Región Litoral Sur

En el Coloso del Oeste, con gol de Agustín Benedetti, Juventud Unida venció por 1-0 a Sanjustino y se clasificó a la final de la Región Litoral Sur del Torneo Federal Amateur.

Sanjustino no pudo en el Coloso del Oeste ante Juventud Unida de Gualeguaychú y se despidió del Torneo Regional Federal en semifinales. Fue derrota por 1 a 0 para el equipo de Marcelo Molina que cerró una gran temporada a pesar de la derrota. Ahora toca descansar y planificar un nuevo año en el qué se jugará Liga, Copa Santa Fe y nuevamente el regional.

Sanjustino quedó eliminado ante Juventud de Gualeguaychú, en la serie de semifinales, el gol de Benedetti, selló el pase de los de Gualeguaychú en el Coloso. Gran Campaña del Conjunto de Marcelo Molina que quedó a un paso de la final de la zona Litoral Sur en el Torneo Regional Amateur.

En el balance final El Matador logró una importante autoridad deportiva basado en la autocrítica y la realidad de los resultados tanto positivos como negativos, buscando a través de los mismos, nutrirse se experiencia para lo que viene.

La conquista de la final Única del Torneo Apertura de Liga 2025, dónde se coronó campeón ante su clásico rival, le permite al Matador jugar el próximo Torneo Regional Amateur, dónde tratará de establecer similitudes con esta gran campaña realizada, queda nada más que mencionar agradecimientos, en lo futbolístico y humano a un grupo de personas, que nunca dejaron de estar a la altura de cada desafío.

Juventud jugó un muy buen partido, fue dominador y se llevó un merecido triunfo como visitante frente a Sanjustino. El Juve tuvo al menos seis situaciones claras que no logró convertir. El gol fue una jugada que nació de un saque lateral por la derecha del ataque, que terminó en un desborde por izquierda de Iván Esquivel, un cabezazo de Marcelo Olivera y la llegada de Agustín Benedetti para rematar con claridad desde la derecha. Juventud Unida había ganado el primer partido en Gualeguaychú el domingo pasado, con gol de Marcelo Olivera.

Síntesis: Sanjustino 0- Juventud Unida de Gualeguaychú 1

Sanjustino: Cristian Reginelli, Alejo Macellari, Lautaro Oggier, Francisco Ypollitti, Agustín Pereyra;

Matías Ayala Vera, Federico Aguilera, Lorenzo González, Agustín Jara; Nehemías González y Matías Benegas. DT: Marcelo Molina

Juventud Unida de Gualeguaychú: César Horst, Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel, Federico López, Leandro Larrea, Santiago Benítez, Facundo Britos, Sergio Olano, Maximiliano Solari, Marcelo Olivera. DT: Miguel Fullana

Goles: ST: 40’ Agustín Benedetti (JU)

Cambios: ST: 6’ Iván Esquivel por Olano (JU), 17’ Ramiro Gorosito por Aguilera (SJ), 17’ Alexis Camargo por Jara (SJ), 25’ Agustín Benedetti por Larrea (JU), 25’ Aramis Serafini por Benítez (JU), 39’ Mariano Cáceres por Maceralli (SJ), 39’ Jonatan Tarquini por Benegas (SJ), 45’ Gastón Palacios por Solari (JU), 45’ Laureano Doello por Olivera (JU)

Cancha: Sanjustino

Árbitro: Leandro Sosa Abrile