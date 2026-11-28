El Sabalero volvió a mostrarse imbatible en defensa y alcanzó su quinta valla invicta de manera consecutiva. De los últimos 10 partidos, en uno solo recibió goles

Los equipos que logran salir campeones o alcanzar el objetivo impuesto, por lo general saben defender . Y es por eso, que Colón se ilusiona a partir de la solidez que alcanzó y que esgrime como su mayor virtud.

Con el correr de los partidos, el elenco dirigido por Iván Delfino se volvió invulnerable, de hecho lleva 10 partidos invicto y en nueve de ellos no recibió goles.

Además, alcanzó los cuatro encuentros consecutivos en condición de visitante con la valla invicta. Y a la hora de afrontar instancias de mata-mata, esa virtud se potencia aún más.

Si a Colón no le convierten, estará mucho más cerca de cumplir con el tan ansiado ascenso a Primera División. Porque más allá de cierta ineficacia ofensiva, por la jerarquía del plantel, los goles siempre aparecen.

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Los únicos dos goles que recibió el Sabalero en los últimos 10 encuentros fue en el empate ante Almirante Brown 2-2 y sucedieron por errores muy puntuales, sobre todo en el segundo gol.

La dupla de zagueros que conforman Nicolás Thaller y Federico Rasmussen se afianzaron notablemente y a eso se suma la seguridad que brinda Tomás Giménez. Ese triángulo es fundamental para sostener el 0 en su arco.

Tanto el orden como el equilibrio alcanzado de mitad de cancha hacia atrás lo vuelve a Colón un equipo confiable. Y esa solidez lograda potencia la confianza en el resto del equipo que sabe que con hacer un gol le alcanza para seguir avanzando.