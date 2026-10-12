Kevin Zenón encontró en Atlas el protagonismo que buscaba

El ex Unión y Boca cambió de aire en el último mercado de pases y rápidamente se convirtió en una pieza importante del equipo mexicano. Con dos asistencias y un gol, atraviesa un gran comienzo lejos de la Bombonera.

Kevin Zenón atraviesa un presente destacado en Atlas de México, donde logró recuperar protagonismo pocos meses después de dejar Boca. El mediocampista correntino se adaptó rápidamente a su nuevo equipo, sumó minutos, se ganó un lugar entre los titulares y comenzó a marcar diferencias con su calidad. Sus primeras actuaciones alimentan la sensación de que encontró en el fútbol mexicano el escenario ideal para volver a mostrar su mejor versión.

Zenón se adaptó rápido y empezó a marcar diferencias en México

La salida del ex Unión se concretó durante el último mercado de pases, cuando Atlas desembolsó seis millones de dólares por el 80% de su ficha. En Boca, el volante había perdido terreno y se había convertido en una alternativa habitual desde el banco de suplentes, por lo que la transferencia representó una oportunidad para relanzar su carrera.

En sus primeros cuatro partidos con la camiseta rojinegra, Zenón participó en tres y fue titular en los últimos dos. Su influencia creció rápidamente: aportó dos asistencias en la victoria frente a Tijuana y luego convirtió un golazo en el empate ante Chivas, en una nueva edición del clásico tapatío.

Además de sus números, el mediocampista comenzó a ser importante por su capacidad para generar juego, encontrar espacios y aportar desequilibrio en los últimos metros. Desde su llegada, Atlas se mantuvo invicto en los encuentros disputados, con Zenón como uno de los futbolistas que marcaron la diferencia.

Boca atraviesa dificultades y la actualidad de Zenón genera interrogantes

Mientras el correntino disfruta de su buen momento en México, Boca atraviesa una etapa complicada por las lesiones, que afectaron especialmente las alternativas para la creación de juego. Las bajas de Alan Velasco, Tomás Belmonte y Tomás Aranda redujeron las opciones disponibles para Rodolfo Arruabarrena en una parte sensible del equipo.

En ese contexto, el rendimiento de Zenón invita a preguntarse qué lugar podría haber ocupado si continuaba en el plantel xeneize. Su capacidad para jugar por los costados, asociarse y aportar llegada al área habría representado una alternativa para un mediocampo que sufrió varias ausencias.

Por ahora, el correntino disfruta de su nueva etapa y responde con actuaciones decisivas. En Atlas encontró continuidad, confianza y un espacio para volver a destacarse, mientras Boca observa desde lejos cómo uno de los futbolistas que dejó en el último mercado comienza a consolidarse en el exterior.