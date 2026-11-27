El Centro Unión Empleados de Comercio advirtió que las cadenas nacionales y los comercios locales reducen sus planteles mediante despidos y acuerdos individuales. Además, señalaron que este año no se están realizando las contrataciones temporarias habituales para cubrir las vacaciones del personal.

Despidos y falta de contrataciones. El Centro Unión Empleados de Comercio (Cuec) alertó sobre despidos y la ausencia de refuerzos temporales en supermercados.

El sector supermercadista de Santa Fe atraviesa un escenario de preocupación por la pérdida de puestos de trabajo y la falta de nuevas incorporaciones. Según advirtió Edgardo Coria, subsecretario adjunto del Centro Unión Empleados de Comercio (Cuec) , tanto las grandes cadenas nacionales como los comercios locales registran despidos y dejaron de sumar personal temporario de cara a las Fiestas y la temporada de vacaciones.

“Es la realidad que está pasando en todo el país y no escapa a la ciudad de Santa Fe. Por el porcentaje de los grandes despidos que hay, tanto en las cadenas nacionales como en las locales también”, sostuvo Coria.

Uno de los aspectos que más preocupa al gremio es que no se repite una práctica habitual para esta época del año: la incorporación de trabajadores para cubrir las licencias del personal. “Los supermercados, tanto las grandes cadenas como los locales, siempre para esta fecha tomaban gente para suplantar a las vacaciones de los trabajadores que les correspondían. Y lamentablemente esto no está ocurriendo”, explicó en LT10.

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Despidos por goteo y menos movimiento comercial

Coria señaló que las desvinculaciones no siempre se producen de manera masiva, sino que se concretan progresivamente. “Son despidos por goteo: uno o dos trabajadores en la semana, o por ahí acuerdos individuales que nosotros detectamos, si no van al Ministerio de Trabajo”, indicó.

Inflación en Santa Fe. google

A esa situación se suma la falta de movimiento en las ventas. “No hay mucha venta en los supermercados”, afirmó el dirigente sindical al describir el contexto que atraviesan los comercios y sus trabajadores.

El reclamo por un bono de fin de año

En este escenario, el gremio también analiza la posibilidad de gestionar un bono para los empleados de comercio. Coria aclaró que todavía no hay un monto definido y que la comisión directiva comenzará a evaluar alternativas tanto a nivel nacional como local.

“Ahora llega diciembre, el trabajador quiere tener su mesa navideña y festejar como siempre, y la plata no alcanza. Es la realidad, la plata no alcanza”, expresó.

De esta manera, el Cuec advierte sobre un cierre de año marcado por la reducción de puestos laborales, la ausencia de contrataciones temporarias y las dificultades económicas de los trabajadores del sector mercantil.