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Boca pierde a Paredes por un desgarro: ¿llega al Superclásico?

Los estudios confirmaron que Leandro Paredes sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho durante el empate 2-2 entre Boca e Instituto.

Ovación

Por Ovación

10 de octubre 2026 · 11:52hs
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Boca pierde a Paredes por un desgarro: ¿llega al Superclásico?

Boca recibió una noticia preocupante después del empate 2-2 frente a Instituto por el Torneo Clausura. Leandro Paredes sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho y estará varias semanas fuera de las canchas, una baja sensible para un equipo que afrontará compromisos determinantes tanto en el plano internacional como en el campeonato local.

La lesión del capitán encendió las alarmas durante el encuentro ante la Gloria. Aunque comenzó como suplente, ingresó a los nueve minutos del segundo tiempo en reemplazo de Milton Delgado, pero apenas pudo permanecer 16 minutos en el campo. Tras sentir un pinchazo en la zona afectada, pidió el cambio y fue reemplazado por Santiago Ascacíbar.

Paredes se retiró directamente al vestuario, acompañado por sus compañeros y con hielo en la zona lesionada. Los estudios médicos realizados este sábado confirmaron el diagnóstico y complicaron los planes del cuerpo técnico para la seguidilla de partidos que se avecina.

La serie ante Vasco da Gama, la primera baja confirmada para Paredes

El desgarro dejará a Paredes afuera de los dos encuentros frente a Vasco da Gama, correspondientes a las semifinales de la Copa Sudamericana, programados para el 13 y el 20 de octubre. La lesión representa un contratiempo importante para Boca, que pierde a uno de sus principales referentes en una instancia decisiva.

La gravedad del cuadro ya generaba preocupación desde el viernes. Después del empate contra Instituto, Rodolfo Arruabarrena había anticipado que veía difícil la participación del mediocampista en el compromiso del martes.

“Lamentablemente se lesionó. Se tendrá que hacer los estudios, pero al salir y por las caras, supongo que para el martes está descartado, es lo que pienso”, había manifestado el entrenador tras conversar con el futbolista en el vestuario.

Con el diagnóstico confirmado, Paredes también se perderá los compromisos del Clausura ante Talleres, el 16 de octubre, e Independiente, el 25 del mismo mes.

¿Llegará al Superclásico contra River?

La principal incógnita ahora pasa por la recuperación del mediocampista y su posible presencia frente a River. El Superclásico está programado para el 1 de noviembre y Paredes tendría, como mínimo, alrededor de 21 días de recuperación, aunque los plazos dependerán de su evolución física.

En ese escenario, el capitán podría llegar al partido sin ritmo de competencia y con poco margen para recuperar su mejor condición futbolística. Incluso si recibe el alta médica antes del encuentro, su disponibilidad dependerá de cómo responda durante la rehabilitación y de la evaluación del cuerpo técnico.

Para Boca, la ausencia de Paredes supone mucho más que perder a un mediocampista: se trata de uno de los jugadores encargados de organizar el juego y aportar experiencia en los momentos de mayor exigencia.

Con la serie ante Vasco da Gama y varios compromisos importantes por el Clausura en el calendario, el Xeneize deberá buscar alternativas para cubrir su ausencia. Mientras tanto, la evolución del capitán será seguida de cerca, con el Superclásico como una fecha marcada en rojo en el calendario.

Boca Paredes Superclásico
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