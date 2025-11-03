Kimberley y Unión y Progreso se adelantaron en las semifinales del Promocional El campeón Kimberley venció a Alianza, en tanto que Unión y Progreso superó a Atlético Arroyo Leyes, en el inicio de las semis del Promocional. Por Ovación 3 de noviembre 2025 · 08:11hs

Este domingo se pusieron en marcha las series semifinales del Torneo Promocional, segundo de la temporada en curso. Kimberley y Unión y Progreso, a un paso de armar la gran final.

En el Cándido Arrúa, Kimberley se hizo fuerte ante Alianza para quedar al borde de jugar una nueva final en este certamen.

Por su parte, la nota la dio Unión y Progreso, al imponerse en condición de visitante a Atlético Arroyo Leyes. Las revanchas serán el próximo domingo. image TORNEO PROMOCIONAL - SEMIFINALES - JUEGO 1 Domingo 2 de noviembre Atlético Arroyo Leyes 64 (Leandro Drewes 16) - Unión y Progreso 73 (Emiliano Ceirano 25) Kimberley 71 (Fernando Ruscitti 19) - Alianza (ST) 58 (Rodrigo Almada 23) Reclasificación - Fecha 3 Atlético Franck 69 (José Torrielli 20) - Central Rincón 59 (Nazareno Mendieta 25) Posiciones finales: Atlético Franck 4; Central Rincón 3 y Polideportivo Recreo 2 Fuente: ASB