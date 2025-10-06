Uno Santa Fe | Ovación | Liga Nacional

La acción en la Liga Nacional continuará en el Templo del Rock y en Chivilcoy

Obras Basket será local de Quimsa, en el Templo del Rock, y Racing de Chivilcoy recibirá a Atenas, en la continuidad de la Liga Nacional.

6 de octubre 2025 · 11:55hs
Obras recibe a Quimsa en El Templo del Rock y Racing de Chivilcoy afronta un nuevo desafío en casa frente a Atenas. Dos duelos que prometen emoción y buen básquet para continuar la marcha de la temporada 2025/26.

OBRAS BASKET - QUIMSA

Hora: 20.30. TV: Básquet Pass.

Árbitros: Juan José Fernández, Julio Dinamarca y Ezequiel Macías.

Estadio: El Templo del Rock (CABA).

El Rockero tendrá su segunda presentación en la temporada 2025/26 de La Liga Nacional, luego de un sólido debut en casa. En el Templo del Rock, Obras Basket se impuso a Regatas de Corrientes por 85 a 75, con destacadas actuaciones de Federico Zezular (26 puntos), Ty Sabin (23) y Pedro Barral (15).

Por su parte, Quimsa afrontará su primer compromiso como visitante tras iniciar el torneo con dos encuentros en Santiago del Estero. La Fusión cayó ajustadamente en el debut ante Instituto (73-72), pero se recuperó con autoridad frente a Argentino de Junín (99-71). Será su primera gira de la temporada y un buen desafío para medir fuerzas frente a uno de los equipos que mejor se reforzó en el receso.

RACING DE CHIVILCOY - ATENAS

Hora: 21.00. TV: Básquet Pass.

Árbitros: Fabricio Vito, Sergio Tarifeño y Romina Morales.

Estadio: Grilon Arena (Chivilcoy).

Tras las dos derrotas en Corrientes, Atenas tiene la oportunidad de revertir su imagen, pero no será nada fácil, no solo por ser de visitante nuevamente sino porque seguramente los rivales harán lo propio para complicarlo.

Chivilcoy será la primera parada del Griego, Racing un viejo conocido de la final del ascenso logró subir la temporada pasada a la máxima categoría y como equipo recién ascendido querrá demostrar su potencial.

En sus dos primeras presentaciones perdió frente a Boca en el partido inaugural en la bombonerita y luego en su debut como local cayó frente a Ferro, por lo que también llega con la necesidad de ganar.

Al igual que Atenas cuando subió a la liga, los de Chivilcoy mantuvieron una base del equipo de la Liga Argentina, entre ellos, el base Alejo Barrales, el escolta Santiago Assum, el alero Juan Cruz Conte Grand y los internos Emilio Stucky y José Peralta. A ellos se sumaron el goleador campeón con Boca Thomas Cooper, un pívot ex Atenas Deion Mcclenton, el alero extranjero Matthew Herasme y Manuel Rodriguez. Falta llegar el otro base Joaquín Valinotti que está jugando en México y por el momento su lugar es ocupado temporalmente por Fermín Thigesen.

Por el lado de Atenas, todo el plantel está a disposición del entrenador Gustavo Peirone. En los primeros dos juegos no pudo contar con Manuel Buendía tras padecer una molestia en uno de sus gemelos y no fue utilizado por precaución y para una más pronta recuperación.

Liga Nacional Templo del Rock Chivilcoy
