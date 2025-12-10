La AFA confirmó a Nicolás Ramírez para la final del Torneo Clausura

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final que este sábado jugarán Racing y Estudiantes en Santiago del Estero

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Nicolás Ramírez es el árbitro designado para dirigir la final de los Playoffs del Torneo Clausura 2025.

En ese sentido, la AFA también oficializó la terna arbitral completa que acompañará a Ramírez en el compromiso decisivo: Gabriel Chade y Maximiliano Del Yesso fueron designados como asistentes 1 y 2, respectivamente; Pablo Dóvalo se desempeñará como cuarto árbitro, mientras que Mariana Dure cumplirá funciones como quinta árbitra, completando así el equipo arbitral que tendrá a su cargo el desarrollo del encuentro.

La designación de Ramírez responde al buen rendimiento que viene mostrando en partidos de alta exigencia a lo largo de la temporada. El juez se consolidó como una de las principales opciones dentro del arbitraje nacional para encuentros determinantes, gracias a su regularidad, presencia y manejo de situaciones complejas, motivos por los cuales fue elegido para impartir justicia en un duelo que definirá al campeón del certamen.

La final tendrá como protagonistas a Racing Club de Avellaneda y Estudiantes de La Plata, dos equipos con historia, jerarquía y un recorrido sólido en los Playoffs. Ambos conjuntos supieron superar instancias exigentes para llegar al partido decisivo y buscarán cerrar el año con un título que le otorgue prestigio deportivo y respaldo a sus proyectos futbolísticos.

El encuentro se disputará el sábado 13 en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, un escenario neutral que volvió a ser elegido por la AFA para albergar definiciones de alto calibre. Se espera un marco imponente, con una gran presencia de ambas parcialidades y una jornada cargada de tensión, emoción y expectativa.

En ese contexto, la labor del cuerpo arbitral será observada con especial atención, dado el peso deportivo y emocional que tendrá cada decisión dentro del campo de juego. Con esta confirmación, la AFA dejó definido uno de los últimos aspectos organizativos de la gran final del Torneo Clausura 2025, que promete ser una definición intensa y a la altura de dos históricos del fútbol argentino.

La terna arbitral para la final de los Playoffs del Torneo Clausra 2025

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo

Quinto árbitro: Mariana Dure

VAR: Hector Paletta

AVAR: Hernán Mastrángelo