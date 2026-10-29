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La AFA confirmó que se implementará el VAR semiautomático

La AFA confirmó la llegada del VAR semiautomático y su debut oficial el próximo 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata, en la final del Torneo Clausura

29 de octubre 2026 · 19:08hs
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La AFA confirmó que se implementará el VAR semiautomático

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la llegada del VAR semiautomático al país y la implementación de la nueva tecnología tendrá su esperado debut oficial el próximo 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata, escenario que albergará la gran final del Torneo Clausura.

Se viene el VAR semiautomático

La decisión se concretó tras un cónclave entre los dirigentes de la AFA, en el cual también se definió el nuevo formato del torneo de Primera División para 2027.

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, destacó el avance tecnológico y señaló que "la empresa proveedora les ha presentado propuestas muy positivas".

"El primer caso de éxito va a ser la final del 12 de diciembre. Es un crecimiento muy importante para el fútbol argentino. Ya el año que viene, seguramente por temas de implementación a partir del segundo semestre, lo tendremos en todos los estadios de Primera", detalló el mandatario.

Si bien en junio la AFA había proyectado su utilización general para 2027, las gestiones se aceleraron y los directivos trabajan además para intentar aplicar el sistema de forma anticipada en la final de la Copa Argentina —donde Platense aguarda por el ganador del cruce entre Boca y Banfield— y en las próximas definiciones, como la flamante Recopa de Campeones prevista para enero de 2027.

En cuanto a su funcionamiento técnico, el VAR semiautomático se basa en el despliegue de una docena de cámaras de seguimiento tácticas dedicadas exclusivamente a capturar la posición exacta de la pelota.

Asimismo, el sistema registra hasta 29 puntos de datos específicos de cada futbolista, con especial énfasis en las extremidades corporales que resultan determinantes a la hora de sancionar o descartar una posición adelantada.

Como complemento fundamental para la precisión milimétrica, el balón oficial incorporará un sensor interno capaz de enviar datos instantáneos sobre el momento exacto del contacto. Esta información es cruzada en tiempo real mediante un software de inteligencia artificial que detecta infracciones de fuera de juego de manera autónoma.

Inmediatamente después, el algoritmo emite una alerta automatizada hacia la cabina de video, permitiendo que los oficiales del VAR validen la jugada con mayor velocidad y reduzcan drásticamente el margen de error humano.

Esta misma tecnología ya opera con éxito en los torneos y competencias más exigentes y prestigiosos a nivel internacional, como la UEFA Champions League desde la temporada 2022/2023 y las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo de la FIFA.

Con su desembarco en el ámbito local, el arbitraje del fútbol argentino da un paso fundamental hacia la modernización y la transparencia en la revisión de jugadas complejas.

VAR AFA Clausura
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