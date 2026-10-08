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La AFA investigará a Verón y otros dirigentes de Estudiantes

La AFA abrió un expediente contra los dirigentes de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, Marcos Angeleri y Pascual Caiella, por los incidentes en la final contra Rosario Central

8 de octubre 2026 · 19:53hs
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La AFA investigará a Verón y otros dirigentes de Estudiantes

El Tribunal de Disciplina de AFA abrió un expediente contra los dirigentes de Estudiantes, Juan Sebastián Verón (presidente), Marcos Angeleri (Secretario Técnico) y Pascual Caiella (Vicepresidente primero), por los incidentes en la final contra Rosario Central por la Supercopa Internacional.

Estudiantes, bajo el ojo de la AFA

El órgano de la AFA prorrogó el plazo por cinco días para que el club amplíe su descargo sobre las conductas atribuidas a Verón, Angileri y Caiella. La medida se hizo efectiva a través del Boletín Oficial emitido este jueves.

En el texto, el órgano aclara que ya recibió un descargo de Estudiantes de La Plata sobre los hechos que habían sido informados por el árbitro del encuentro, Darío Herrera, quien daba cuenta de agravios por parte de Verón y compañía.

Sin embargo, antes de tomar una decisión final sobre los dirigentes del "Pincha", la AFA optó por continuar con la investigación y requirió nuevamente que expresen sus posturas sobre los incidentes en la final, que fueron captados por la transmisión oficial del partido.

Además de pedir las versiones oficiales de los involucrados, el Tribunal solicitó a la empresa Torneos los registros audiovisuales completos; y en particular los de los hechos producidos al finalizar el partido.

De esta manera, se buscará reconstruir lo acontecido y analizar las sanciones correspondientes contra los mencionados dirigentes. Hasta el momento, no recibieron castigo alguno.

Por otro lado, el Tribunal de Disciplina dejó firmes las sanciones Fabricio Iacovich, de Estudiantes; y a Agustín Sández, de Rosario Central. Ambos futbolistas deberán cumplir una fecha de suspensión.

AFA Estudiantes Juan Sebastián Verón
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