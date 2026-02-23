La AFA negó deudas y anunció la suspensión de la fecha 9 en respaldo a Claudio Tapia

La AFA emitió un comunicado ante la decisión de citar a indagatoria a sus autoridades en una causa que investiga irregularidades. ¿Se suspende la fecha 9?

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) emitió un comunicado en respuesta a la decisión judicial de citar a declarar indagatoria a sus autoridades en una causa que investiga presuntas irregularidades fiscales.

En el texto, la entidad sostuvo que no existe deuda exigible relacionada con las obligaciones consignadas en la denuncia y subrayó que los pagos en cuestión fueron efectuados de forma voluntaria antes de su vencimiento.

La AFA explicó que ese argumento ya fue planteado ante el tribunal interviniente y actualmente se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones. Además, cuestionó la actitud del organismo recaudador ARCA, al considerar que intenta convertir obligaciones aún no vencidas —y por lo tanto no cobrables— en la base de un supuesto delito penal tributario, postura que calificaron como contraria a la normativa vigente.

#Institucional Comunicado oficial



Los dirigentes de la @LigaAFA solicitaron hoy en Comité Ejecutivo parar el Fútbol Argentino; se adhirieron a la moción los dirigentes de las demás categorías.



— AFA (@afa) February 23, 2026

¿Se suspende la fecha 9 del Apertura en la AFA?

En paralelo, la institución informó que durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 del Apertura, prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida también alcanzaría al resto de las categorías del fútbol argentino.

La decisión fue presentada como una señal de repudio a la denuncia impulsada por ARCA y como un respaldo institucional a las autoridades involucradas, en medio de un conflicto judicial que ahora suma impacto directo en la organización del calendario del fútbol local.