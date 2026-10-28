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La otra necesaria misión de Unión: sacarle el invicto de local a Newell's

Unión recuperó confianza con el triunfo ante Estudiantes y afrontará una prueba exigente en el Marcelo Bielsa, donde Newell's está invicto

Ovación

Por Ovación

28 de octubre 2026 · 15:48hs
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La otra necesaria misión de Unión: sacarle el invicto de local a Newells

Unión encontró el desahogo que necesitaba con la victoria frente a Estudiantes en el 15 de Abril. Cortó la racha adversa, recuperó algo de confianza y mantuvo viva la ilusión de meterse en los playoffs del Clausura. Sin embargo, necesita sumar todo lo que queda, aunque ni siquiera eso le garantiza la clasificación.

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El próximo desafío será en Rosario, ante un Newell's que convirtió su estadio en una fortaleza durante el torneo. La Lepra disputó siete encuentros en el Marcelo Bielsa, con cuatro victorias y tres empates. Es decir: está invicto como local. Para el Tate, será una prueba de fuego y la oportunidad de dar un golpe ante un rival directo en la pelea por avanzar a la siguiente instancia.

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Unión y una prueba de carácter para seguir soñando

El triunfo ante el Pincha representó mucho más que tres puntos para Unión. Después de una etapa complicada, el equipo de Leonardo Madelón consiguió una respuesta futbolística que necesitaba para cambiar el ánimo y encarar la recta final con otra expectativa. Ahora deberá trasladar esa reacción fuera de Santa Fe, en un escenario que hasta el momento resultó inexpugnable para su próximo adversario.

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Romper el invicto del Newell's de Frank Darío Kudelka en Rosario sería un paso importante para las aspiraciones rojiblancas. No solo por el valor de sumar como visitante, sino también porque se trata de un contrincante que pelea por los mismos objetivos. En una definición cada vez más ajustada, cualquier resultado puede modificar el panorama.

Unión quiere sacarle el invicto de local a Newel''s para soñar con los playoffs.

Unión quiere sacarle el invicto de local a Newel''s para soñar con los playoffs.

Unión sabe que ya no puede dejar puntos en el camino. La clasificación todavía es posible, pero depende de una combinación de resultados y de una reacción sostenida en las últimas fechas. Por eso, el duelo en el Marcelo Bielsa aparece como una oportunidad para confirmar la recuperación y demostrar que el triunfo ante Estudiantes puede ser el punto de partida de una remontada.

Unión Marcelo Bielsa playoffs
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