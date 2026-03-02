La bronca de Alarcón en Instituto: "Unión era un equipo duro en los papeles"

El capitán de Instituto, Fernando Alarcón, fue pura sinceridad tras la derrota ante Unión en el Mario Alberto Kempes

La caída frente a Unión en el Estadio Mario Alberto Kempes dejó secuelas profundas en Instituto . No solo por el resultado, sino por la forma en que se dio el partido y la reacción de la gente, que expresó su descontento al finalizar el encuentro. En ese contexto, el capitán Fernando Alarcón no esquivó el momento y asumió su responsabilidad.

“Nos salió caro todo. No nos podemos quedar con esto. Se ponen en ventaja con un error mío y soy el primero en hacerme cargo”, expresó el referente, visiblemente afectado por el desenlace.

El defensor también dejó en claro el impacto emocional que le generó la situación: “Estoy con bronca y tristeza. ¿A quién le gusta cometer errores?”. Sus palabras reflejaron el peso de una derrota que caló hondo en el plantel, sobre todo por tratarse de un partido donde los detalles inclinaron la balanza.

"Unión era un equipo duro en los papeles"

Más allá del resultado adverso, el capitán destacó que el equipo estuvo a la altura durante varios pasajes del encuentro. “Era un equipo duro en los papeles. Tuvimos nuestros momentos antes del gol de ellos y luego del empate. Se definió por detalle”, analizó, reconociendo el mérito del rival y la paridad del desarrollo.

En el cierre, dejó un mensaje que apunta a sostener la confianza interna pese al golpe: “Con la amargura del resultado, pero con la tranquilidad de que hay jugadores comprometidos”.