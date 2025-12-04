La Conmebol reveló los premios de la Libertadores: Flamengo, el gran ganador

Uno Santa Fe | Ovación | Conmebol

4 de diciembre 2025 · 19:20hs
La Conmebol difundió un informe oficial con el detalle de los premios económicos que recibieron los clubes que llegaron a las etapas decisivas. El documento precisó los montos acumulados por campeón, subcampeón y semifinalistas, y volvió a reflejar el fuerte crecimiento financiero del torneo continental.

El campeón Flamengo fue el gran beneficiado de la edición: acumuló 33.240.000 dólares, cifra que incluye los premios por fase, el avance a la instancia decisiva y el adicional correspondiente al título. Con este ingreso, el conjunto carioca se mantuvo entre los clubes con mayor capacidad económica del continente, consolidando su presencia en la elite sudamericana.

Flamengo, el que más facturó en la última Libertadores.

El subcampeón Palmeiras también obtuvo una suma significativa, al recibir 17.230.000 dólares por su desempeño a lo largo del certamen. Aunque la diferencia con el campeón es amplia, el monto lo posiciona nuevamente entre los equipos con mayor capacidad de inversión y proyección regional.

El informe también detalló las cifras correspondientes a los dos semifinalistas, donde apareció un dato llamativo: Racing Club fue el que más recaudó entre ellos, con 9.570.000 dólares. Su campaña, que incluyó resultados claves en las fases eliminatorias, le permitió superar por un margen acotado al otro semifinalista en términos económicos.

Liga Deportiva Universitaria de Quito recibió 9.240.000 dólares, producto de su recorrido hasta las semifinales. La diferencia respecto de Racing responde al sistema de distribución establecido por la CONMEBOL, que contempla variables como partidos ganados y progresión en cada ronda.

La publicación del informe volvió a poner de relieve el impacto financiero de la Copa Libertadores, un torneo que en cada edición mueve cifras récord y que se ha convertido en un factor determinante para la planificación deportiva y económica de los clubes participantes.

Conmebol: los 20 de equipos con Mayor Recaudación de la Libertadores

FLAMENGO (BRA) 33.240.000 FG FINAL

PALMEIRAS (BRA) 17.230.000 FG FINAL

RACING (ARG) 9.570.000 FG SEMIFINAL

L.D.U. QUITO (ECU) 9.240.000 FG SEMIFINAL

SÃO PAULO (BRA) 7.270.000 FG CUARTOS DE FINAL

ESTUDIANTES LP (ARG) 7.270.000 FG CUARTOS DE FINAL

RIVER PLATE (ARG) 6.940.000 FG CUARTOS DE FINAL

VÉLEZ SARSFIELD (ARG) 6.940.000 FG CUARTOS DE FINAL

CERRO PORTEÑO (PAR) 6.010.000 FASE 2 OCTAVOS DE FINAL

BOTAFOGO (BRA) 5.570.000 FG OCTAVOS DE FINAL

ATL. NACIONAL (COL) 5.240.000 FG OCTAVOS DE FINAL

INTERNACIONAL (BRA) 5.240.000 FG OCTAVOS DE FINAL

PEÑAROL (URU) 5.240.000 FG OCTAVOS DE FINAL

UNIVERSITARIO (PER) 4.910.000 FG OCTAVOS DE FINAL

LIBERTAD (PAR) 4.910.000 FG OCTAVOS DE FINAL

ALIANZA LIMA (PER) 4.830.000 FASE 1 FASE DE GRUPOS

BAHIA (BRA) 4.760.000 FASE 2 FASE DE GRUPOS

FORTALEZA (BRA) 4.580.000 FG OCTAVOS DE FINAL

BARCELONA (ECU) 4.430.000 FASE 2 FASE DE GRUPOS

CENTRAL CÓRDOBA (ARG) 3.990.000 FG FASE DE GRUPOS

