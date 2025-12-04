La Conmebol difundió un informe oficial con el detalle de los premios económicos que recibieron los clubes que llegaron a las etapas decisivas. El documento precisó los montos acumulados por campeón, subcampeón y semifinalistas, y volvió a reflejar el fuerte crecimiento financiero del torneo continental.
La Conmebol reveló los premios de la Libertadores: Flamengo, el gran ganador
La Conmebol difundió un informe con el detalle de los premios económicos que recibieron los clubes que llegaron a las etapas decisivas. Flamengo, en la cima
El campeón Flamengo fue el gran beneficiado de la edición: acumuló 33.240.000 dólares, cifra que incluye los premios por fase, el avance a la instancia decisiva y el adicional correspondiente al título. Con este ingreso, el conjunto carioca se mantuvo entre los clubes con mayor capacidad económica del continente, consolidando su presencia en la elite sudamericana.
El subcampeón Palmeiras también obtuvo una suma significativa, al recibir 17.230.000 dólares por su desempeño a lo largo del certamen. Aunque la diferencia con el campeón es amplia, el monto lo posiciona nuevamente entre los equipos con mayor capacidad de inversión y proyección regional.
El informe también detalló las cifras correspondientes a los dos semifinalistas, donde apareció un dato llamativo: Racing Club fue el que más recaudó entre ellos, con 9.570.000 dólares. Su campaña, que incluyó resultados claves en las fases eliminatorias, le permitió superar por un margen acotado al otro semifinalista en términos económicos.
Liga Deportiva Universitaria de Quito recibió 9.240.000 dólares, producto de su recorrido hasta las semifinales. La diferencia respecto de Racing responde al sistema de distribución establecido por la CONMEBOL, que contempla variables como partidos ganados y progresión en cada ronda.
La publicación del informe volvió a poner de relieve el impacto financiero de la Copa Libertadores, un torneo que en cada edición mueve cifras récord y que se ha convertido en un factor determinante para la planificación deportiva y económica de los clubes participantes.
Conmebol: los 20 de equipos con Mayor Recaudación de la Libertadores
FLAMENGO (BRA) 33.240.000 FG FINAL
PALMEIRAS (BRA) 17.230.000 FG FINAL
RACING (ARG) 9.570.000 FG SEMIFINAL
L.D.U. QUITO (ECU) 9.240.000 FG SEMIFINAL
SÃO PAULO (BRA) 7.270.000 FG CUARTOS DE FINAL
ESTUDIANTES LP (ARG) 7.270.000 FG CUARTOS DE FINAL
RIVER PLATE (ARG) 6.940.000 FG CUARTOS DE FINAL
VÉLEZ SARSFIELD (ARG) 6.940.000 FG CUARTOS DE FINAL
CERRO PORTEÑO (PAR) 6.010.000 FASE 2 OCTAVOS DE FINAL
BOTAFOGO (BRA) 5.570.000 FG OCTAVOS DE FINAL
ATL. NACIONAL (COL) 5.240.000 FG OCTAVOS DE FINAL
INTERNACIONAL (BRA) 5.240.000 FG OCTAVOS DE FINAL
PEÑAROL (URU) 5.240.000 FG OCTAVOS DE FINAL
UNIVERSITARIO (PER) 4.910.000 FG OCTAVOS DE FINAL
LIBERTAD (PAR) 4.910.000 FG OCTAVOS DE FINAL
ALIANZA LIMA (PER) 4.830.000 FASE 1 FASE DE GRUPOS
BAHIA (BRA) 4.760.000 FASE 2 FASE DE GRUPOS
FORTALEZA (BRA) 4.580.000 FG OCTAVOS DE FINAL
BARCELONA (ECU) 4.430.000 FASE 2 FASE DE GRUPOS
CENTRAL CÓRDOBA (ARG) 3.990.000 FG FASE DE GRUPOS