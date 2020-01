Los sustos parecen que no paran y mucho menos con las caídas en el Rally Dakar que se disputa en Arabia Saudita. De a poco se empieza costumbre no tener la competencia en argentina como años anteriores, pero lo económico y la falta de transparencia atentaron con ello y por eso la organización buscó un nuevo rumbo.

Pero volviendo a lo anterior, este tipo de situaciones dejan helados a más de uno tras el saldo trágico del accidente que terminó con la vida del portugués Paulo Gonçalves. Entonces cada hecho es tomado con otra sensibilidad, más aún, si hay imágenes de lo ocurrido.

Ben Young es un piloto australiano que aparece 62º en la general. Hasta el momento, con su KTM, no se había topado con ningún contratiempo. Sin embargo, tendrá más cuidado a partir de ahora después de la dura caída, sin mayores consecuencias, que sufrió en la primera parte de la especial.

Roberto Berasategui, periodista de Carburando, TyC Sports y Diario Clarín, captó el momento del incidente y compartió el video en su cuenta personal de Instagram.

Vale recordar que, en la edición 2019, Young corrió la mitad de la prueba con una mano rota tras una caída en la etapa 5.