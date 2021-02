• LEER MÁS: Unión lamentó profundamente el fallecimiento de Luque

"Hola pa, al no poder verte y despedirte tenía necesidad de escribirte. La verdad que ser el hijo mayor tuyo mierda que fue duro, todo lo que eras para la gente. Para mí ya era normal, todos cuando se enteraban quién era mi papá me volvían loco", arrancó diciendo Daniel Luque, quien fue jugador de rugby.

"Te voy a ser sincero, de chico me molestaba mucho porque no te veía nunca, le echaba la culpa al fútbol por haberme quitado a mi papá, quizás por eso jugué 20 años al rugby, pero creo es normal ese sentimiento. No podía ni salir a caminar con mi viejo porque no podíamos ni bajar del coche, se llenaba de gente, autógrafos. Recuerdo que cuando se llenaba de gente me subías a tus hombros y salíamos rajando de ahí", añadió.

carta-daniel-luquejpg.jpg La carta de despedida del hijo de Leopoldo Jacinto Luque, quien murió producto del coronavirus

"Después de grande entendí que sos todo lo que sos gracias al cariño de la gente, que mi papá, aparte de ser mi viejo, también era parte del pueblo", afirmó. "Cuando veo tanta demostración por vos pa, me llena el alma, entendí que todo el sacrificio que hiciste fue por la camiseta, por la gente, por tu pasión. Muy pocos sabemos todo lo que te sacrificaste por ser lo que sos. Viejo amado siempre te adoré, te admiré, yo soy el hijo de Leopoldo Jacinto Luque, mi ídolo, el que la gente ama y amará y que dio alegría a muchos no importa de qué club fuera", señaló entre otras cosas muy conmovido.