La extensa racha que cortó Messi sin goles en la Selección Argentina

En su último partido como local en Eliminatorias, Lionel Messi le puso fin a una de las rachas sin goles más extensa en su carrera en la Selección Argentina

En su último partido como local en Eliminatorias , Lionel Messi , le puso fin a una de las rachas sin goles más extensa en su carrera en la Selección Argentina . Con una notable definición a los 39' del primer tiempo, tras una generosa habilitación de Julián Álvarez, volvió al gol y luego marcó otro tanto en el segundo tiempo para asegurar la victoria.

La última vez que el rosarino había estampado su firma en el marcador con la camiseta Albiceleste fue en el triplete ante Bolivia, el 15 de octubre de 2024, con victoria 6-0 por la décima fecha clasificatoria al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

• LEER MÁS: Messi brilló en una noche mágica, Argentina goleó a Venezuela y agiganta su historia

Luego de aquella exhibición de fútbol, Messi no había vuelto a anotar y su sequía se extendía a 324 días sin goles con el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Cabe destacar que en ese período solamente disputó cuatro encuentros ya que se ausentó de los duelos ante Uruguay y Brasil -1 a 0 y 4 a 1, respectivamente- por lesión. De todos modos esta racha quedó como la cuarta más larga de su trayectoria.

• LEER MÁS: Messi confirmó que "fue el último por los puntos acá en Argentina" y ¿duda en ir al Mundial?

Las sequías goleadoras de Messi en la Selección Argentina

En el primer puesto se ubica una sequía que duró 354 días: desde su gol en el Mundial 2006 ante Serbia y Montenegro hasta un amistoso frente a Argelia en 2007.

Las sequías goleadoras más extensas de Lionel Messi en la Selección argentina

354 días: Mundial 2006 vs. Serbia y Montenegro – amistoso 2007 vs. Argelia

346 días: Mundial 2018 vs. Nigeria – amistoso 2019 vs. Nicaragua

325 días: amistoso 2019 vs. Uruguay – Eliminatorias 2020 vs. Ecuador

324 días (actual): Eliminatorias 2024 vs. Bolivia – Eliminatorias 2025 vs. Venezuela

image

Los máximos goleadores históricos de las Eliminatorias

39 Carlos "Pescadito" Ruiz (Guatemala)

36 Lionel Messi (Argentina)

36 Cristiano Ronaldo (Portugal)

35 Ali Daei (Irán)

31 Robert Lewandowski (Polonia)

Los números de Messi en Eliminatorias

72 partidos alcanzó Messi en Eliminatorias este jueves y se convirtió en el jugador con más partidos en la historia de la competencia.

20 años ininterrumpidos jugando Eliminatorias.

36 goles.

6 eliminatorias jugadas para clasificar a los mundiales 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

10 goles en las Eliminatorias del Mundial 2010, en las actuales lleva 7.