Uno Santa Fe | Ovación | Messi

La extensa racha que cortó Messi sin goles en la Selección Argentina

En su último partido como local en Eliminatorias, Lionel Messi le puso fin a una de las rachas sin goles más extensa en su carrera en la Selección Argentina

4 de septiembre 2025 · 23:36hs
La extensa racha que cortó Messi sin goles en la Selección Argentina

@Argentina

En su último partido como local en Eliminatorias, Lionel Messi, le puso fin a una de las rachas sin goles más extensa en su carrera en la Selección Argentina. Con una notable definición a los 39' del primer tiempo, tras una generosa habilitación de Julián Álvarez, volvió al gol y luego marcó otro tanto en el segundo tiempo para asegurar la victoria.

La última vez que el rosarino había estampado su firma en el marcador con la camiseta Albiceleste fue en el triplete ante Bolivia, el 15 de octubre de 2024, con victoria 6-0 por la décima fecha clasificatoria al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

• LEER MÁS: Messi brilló en una noche mágica, Argentina goleó a Venezuela y agiganta su historia

Luego de aquella exhibición de fútbol, Messi no había vuelto a anotar y su sequía se extendía a 324 días sin goles con el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Cabe destacar que en ese período solamente disputó cuatro encuentros ya que se ausentó de los duelos ante Uruguay y Brasil -1 a 0 y 4 a 1, respectivamente- por lesión. De todos modos esta racha quedó como la cuarta más larga de su trayectoria.

• LEER MÁS: Messi confirmó que "fue el último por los puntos acá en Argentina" y ¿duda en ir al Mundial?

Las sequías goleadoras de Messi en la Selección Argentina

En el primer puesto se ubica una sequía que duró 354 días: desde su gol en el Mundial 2006 ante Serbia y Montenegro hasta un amistoso frente a Argelia en 2007.

Las sequías goleadoras más extensas de Lionel Messi en la Selección argentina

354 días: Mundial 2006 vs. Serbia y Montenegro – amistoso 2007 vs. Argelia

346 días: Mundial 2018 vs. Nigeria – amistoso 2019 vs. Nicaragua

325 días: amistoso 2019 vs. Uruguay – Eliminatorias 2020 vs. Ecuador

324 días (actual): Eliminatorias 2024 vs. Bolivia – Eliminatorias 2025 vs. Venezuela

image

Los máximos goleadores históricos de las Eliminatorias

39 Carlos "Pescadito" Ruiz (Guatemala)

36 Lionel Messi (Argentina)

36 Cristiano Ronaldo (Portugal)

35 Ali Daei (Irán)

31 Robert Lewandowski (Polonia)

Los números de Messi en Eliminatorias

72 partidos alcanzó Messi en Eliminatorias este jueves y se convirtió en el jugador con más partidos en la historia de la competencia.

20 años ininterrumpidos jugando Eliminatorias.

36 goles.

6 eliminatorias jugadas para clasificar a los mundiales 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

10 goles en las Eliminatorias del Mundial 2010, en las actuales lleva 7.

Messi Selección Argentina Eliminatorias
Noticias relacionadas
emocionante: asi sono el himno nacional argentino con un messi conmovido

Emocionante: así sonó el Himno Nacional argentino con un Messi conmovido

hasta las lagrimas: la emocion invadio a messi en la entrada en calor de la seleccion

Hasta las lágrimas: la emoción invadió a Messi en la entrada en calor de la Selección

el record imposible que se le escapara a lionel messi en las eliminatorias

El récord imposible que se le escapará a Lionel Messi en las Eliminatorias

José Pekerman señaló a Franco Mastantuono como el sucesor de Lionel Messi en la Selección Argentina.

José Pekerman eligió al sucesor de Messi en la Selección Argentina

Lo último

Scaloni tras la victoria y la emoción de Messi en Argentina: El equipo siempre está

Scaloni tras la victoria y la emoción de Messi en Argentina: "El equipo siempre está"

Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

Brasil trituró a Chile y escaló hasta la segunda posición en las Eliminatorias

Brasil trituró a Chile y escaló hasta la segunda posición en las Eliminatorias

Último Momento
Scaloni tras la victoria y la emoción de Messi en Argentina: El equipo siempre está

Scaloni tras la victoria y la emoción de Messi en Argentina: "El equipo siempre está"

Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

Brasil trituró a Chile y escaló hasta la segunda posición en las Eliminatorias

Brasil trituró a Chile y escaló hasta la segunda posición en las Eliminatorias

Paraguay empató con Ecuador y volverá a jugar un Mundial después de 16 años

Paraguay empató con Ecuador y volverá a jugar un Mundial después de 16 años

La extensa racha que cortó Messi sin goles en la Selección Argentina

La extensa racha que cortó Messi sin goles en la Selección Argentina

Ovación
Messi confirmó que fue el último por los puntos acá en Argentina y ¿duda en ir al Mundial?

Messi confirmó que "fue el último por los puntos acá en Argentina" y ¿duda en ir al Mundial?

Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

Los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Venezuela

La extensa racha que cortó Messi sin goles en la Selección Argentina

La extensa racha que cortó Messi sin goles en la Selección Argentina

Lautaro Martínez calificó como una noche emotiva la goleada a Venezuela

Lautaro Martínez calificó como "una noche emotiva" la goleada a Venezuela

El clásico de Copa Santa Fe tiene nuevo horario y será solo con hinchas locales

El clásico de Copa Santa Fe tiene nuevo horario y será solo con hinchas locales

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional