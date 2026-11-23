El gobernador bonaerense llegará a la provincia con una agenda que incluirá actividades en el norte santafesino y reuniones con dirigentes políticos, sindicales y sociales en la capital.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , visitará Santa Fe el próximo 2 de diciembre, en una recorrida que incluirá las ciudades de Reconquista y Santa Fe. La agenda se desarrollará en el marco del armado político que distintos sectores del peronismo y del movimiento obrero impulsan en la provincia en torno a su figura.

La visita comenzará en Reconquista, donde el mandatario bonaerense mantendrá actividades en el norte santafesino y su zona de influencia. La llegada se vincula con el acercamiento político al intendente local, Enrique Vallejos, quien participó recientemente de encuentros con dirigentes y de una mesa de trabajo interprovincial en Buenos Aires.

Luego, Kicillof se trasladará a la ciudad de Santa Fe, donde están previstos encuentros institucionales y reuniones con referentes políticos, sindicales y sociales que participan de la construcción de un espacio de alcance nacional.

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El armado político de Axel Kicillof en Santa Fe

La visita se produce después de la conformación de la Junta Promotora local y de la creación de la mesa "Axel 2027", impulsada por sectores del peronismo y del movimiento obrero santafesino. La iniciativa busca ampliar la presencia territorial del espacio y articular una propuesta política con proyección nacional.

La recorrida también apunta a llevar al territorio los planteos incluidos en el documento fundacional "Hay otro camino", que propone construir un proyecto federal con eje en la producción, el trabajo, la ciencia y la educación pública, en contraposición a las políticas económicas del Gobierno nacional.

De esta manera, el desembarco de Kicillof en Santa Fe se inscribe en una serie de actividades destinadas a fortalecer los vínculos con dirigentes y organizaciones de distintas provincias y avanzar en la construcción de un espacio político con proyección hacia 2027.