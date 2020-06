El ex-Colón, Cristian Llama, volante de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, fue crítico en Radio Nihuil con la actual situación que se vive en el fútbol argentino al no saberse cuándo volverá la actividad y pidió que en 2021 vuelva a haber descensos (los jugadores de primera división plantearán el tema).

"Que no haya descensos es como jugar la liga de casados contra solteros, más allá que situación dejará un montón de jugadores con una larga carrera sin clubes. Los equipos apuntarán al crecimiento de los juveniles y eso es algo lógico, menos los equipos de la Primera Nacional, que van a aspirar a traer jugadores de experiencia para poder ascender", admitió en el programa Ovación 90.

image.png El actual volante de Gimnasia de Mendoza con pasado en Colón, Cristian Llama, criticó la quita de los descensos. Foto: UNO Mendoza

Luego se refirió a su decisión de entrenar junto a su compañero Emanuel García frente al Shopping. "La AFA no puede prohibirte usar tu predio, eso ya pasa más por una decisión que el club no quiere ir en contra de lo que dice la Asociación del Fútbol Argentino. A ver, yo no voy a llamar a Porreta para decirle si le puedo usar el predio, si no hay nada, tengo lo mismo acá a 10 metros", explicó con claridad.

Añadió: "Por eso los clubes no se han decidido a abrir sus centros deportivos, ¿pero para qué voy a hacer entrenar a los jugadores si después va a haber uno o dos meses de pretemporada? ¿Cuánto va a pasar para saber cuándo vuelve el fútbol?".

Por último habló de la incertidumbre existente que hay en Argentina."Hay clubes que dejan 26 jugadores libres y hay otros que les renuevan el contrato a todos, otros que les dan vacaciones; hay una desprolijidad inmensa que te lleva a la confusión total", cerró.