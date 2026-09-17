El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de la Universidad Di Tella subió 2,4% mensual y 3,4% interanual, hasta los 41,18 puntos. El repunte estuvo traccionado por los hogares de ingresos bajos y por el Interior del país, mientras que CABA y los sectores de mayor poder adquisitivo mostraron caídas.

La confianza del consumidor subió 2,4% en septiembre, de la mano de los sectores de menores ingresos

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que elabora el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, registró una suba de 2,4% en septiembre respecto de agosto y se ubicó en 41,18 puntos , según el informe difundido este jueves.

En la comparación interanual, el índice acumula un aumento de 3,4% frente a septiembre de 2025.

El dato confirma una tendencia de recuperación que ya lleva casi dos años: desde el piso de enero de 2024 —cuando el índice había caído a 35,60 puntos tras las primeras medidas del presidente Javier Milei—, la confianza del consumidor acumula una suba de 15,7%.

Sin embargo, el informe también marca que el índice todavía está lejos de su mejor momento reciente: desde el pico de enero de 2025 (47,38 puntos), acumula una caída de 13,1%.

Los ingresos bajos, motor de la mejora

El dato más saliente del relevamiento es la brecha entre los distintos niveles de ingreso. Mientras los hogares de ingresos bajos mostraron un salto de 12,3% mensual y se ubican 4,8% por encima del nivel de un año atrás, los hogares de ingresos altos retrocedieron 4,1% en el mes, aunque todavía están 2,2% arriba en la comparación interanual.

Ese movimiento dispar achicó la brecha histórica entre ambos grupos: hoy el ICC de los sectores de menores recursos (41,29 puntos) supera levemente al de los sectores de mayor poder adquisitivo (40,95 puntos), algo que no ocurría en meses anteriores.

Qué impulsó la suba: la situación personal

Por componentes, el salto se explica casi por completo por la mejora en la percepción sobre la situación económica personal, que subió 11,3% en el mes. En cambio, los otros dos subíndices retrocedieron: Bienes Durables e Inmuebles cayó 3,4% y Situación Macroeconómica bajó 0,8%.

En cuanto al horizonte temporal, las Expectativas Futuras crecieron 3,8%, mientras que las Condiciones Presentes subieron apenas 0,3%, lo que sugiere que la mejora responde más a una proyección optimista hacia adelante que a una percepción de bienestar inmediato.

Geografía dispareja: el Interior lidera, CABA se cae

El comportamiento regional también mostró fuertes contrastes. El Interior del país fue la región con mejor desempeño: creció 5,2% mensual y alcanzó los 46,11 puntos, el nivel más alto entre las tres regiones relevadas.

El Gran Buenos Aires (GBA) también avanzó, con una suba de 3,3% mensual y 7,5% interanual, hasta los 39,55 puntos.

En cambio, CABA fue la única región en caer: retrocedió 6,8% en el mes y quedó en 37,16 puntos, el valor más bajo de las tres regiones y 8,5% por debajo del nivel de septiembre de 2025.

La confianza del consumidor subió 2,4% en septiembre, de la mano de los sectores de menores ingresos

La ficha técnica

El relevamiento fue realizado por Poliarquía Consultores mediante encuestas telefónicas a 1.000 casos en grandes centros urbanos de todo el país, entre el 1 y el 9 de septiembre de 2026, con un margen de error de +/- 3,5%.