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El Prefederal de básquet tendrá una nueva jornada de cuartos de final y repechaje

Se disputarán los segundos partidos de las series de cuartos de final del Torneo Oficial Prefederal. República del Oeste y Sanjustino protagonizarán uno de los encuentros que tendrá transmisión en vivo de la ASB.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2026 · 15:25hs
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El Prefederal de básquet tendrá una nueva jornada de cuartos de final y repechaje

El básquet santafesino se prepara para una nueva jornada decisiva del Torneo Oficial Prefederal, que este viernes 13 de noviembre tendrá continuidad con los segundos partidos de las series de cuartos de final. Los cuatro cruces comenzarán a las 21.30 y tendrán como atractivo principal la posibilidad de que algunos equipos puedan acercarse a la clasificación a semifinales.

Uno de los encuentros destacados será el que animarán República del Oeste y Sanjustino, en el estadio Malvinas Argentinas. El conjunto de San Justo llega con ventaja de 1-0 y buscará repetir el triunfo para quedar a un paso de la siguiente instancia, mientras que República intentará hacerse fuerte como local para igualar la serie.

Este partido contará con transmisión en vivo a través del streaming de la Asociación Santafesina de Básquet (ASB).

La programación de los cuartos de final

La actividad del viernes tendrá otros tres compromisos correspondientes al segundo capítulo de los playoffs. Colón de San Justo recibirá a Almagro A, que se impone 1-0; Gimnasia será local ante Alma Juniors, con ventaja inicial para el Mensana, y Banco Provincial enfrentará a Rivadavia, que también ganó el primer encuentro.

Todos los partidos comenzarán a las 21.30.

El repechaje también tendrá continuidad

Por otra parte, el Cuadrangular Repechaje Prefederal disputará su segunda fecha, con dos encuentros programados.

La actividad comenzará el jueves 12 de noviembre, cuando desde las 21.30 se enfrenten CUST A y El Quillá.

En tanto, el viernes 13, también a las 21.30, Colón de Santa Fe se medirá con Unión de Santa Fe, en otro cruce de interés dentro de la competencia.

Toda la programación

Torneo Oficial Prefederal – Cuartos de final (Juego 2)

Viernes 13 de noviembre

21.30: Colón (SJ) (0) vs. Almagro A (1).

21.30: Gimnasia (1) vs. Alma Juniors (0).

21.30: República del Oeste (0) vs. Sanjustino (1). Streaming ASB.

21.30: Banco Provincial (0) vs. Rivadavia (1).

Cuadrangular Repechaje Prefederal – Fecha 2

Jueves 12 de noviembre

- 21.30: CUST A vs. El Quillá.

Viernes 13 de noviembre

- 21.30: Colón (SF) vs. Unión (SF).

Prefederal repechaje final
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