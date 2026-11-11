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El calor se intensifica en Santa Fe: las temperaturas llegarán a los 37° antes de un cambio de tiempo

El pronóstico de la FICH-UNL anticipa un gradual ascenso de las temperaturas, con el pico de calor previsto para el viernes. Además, podrían registrarse lluvias y chaparrones entre la noche de esa jornada y el sábado.

11 de noviembre 2026 · 07:41hs
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El calor se intensifica en Santa Fe: las temperaturas llegarán a los 37° antes de un cambio de tiempo

José Busiemi

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada y una temperatura de 21.4º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 32°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables a relativamente estables. En el día de la fecha, se observa una configuración en las masas de aire similar a la de la jornada de ayer, en la cual se mantiene el predominio en el ingreso principalmente de aire cálido en todo el perfil de la troposfera. Esta situación debería replicarse a lo largo de gran parte de la semana, manteniendo una oscilación entre jornadas mayormente despejadas y con nubosidad variable, con tendencia a perder estabilidad gradualmente y con ascenso de las temperaturas hasta por lo menos el finales de la semana. Respecto a las lluvias, se esperan eventos aislados de variadas intensidades entre la noche del viernes y el sábado y posiblemente a comienzos de la semana próxima.

Jueves con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos, sobre todo hacia la tarde y tarde/noche con condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima de 22º y máxima 35º. Vientos leves predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste, disminuyendo su intensidad a calmos por momentos.

En tanto el viernes se espera una jornada con cielo mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde/noche y la noche y condiciones algo inestables a relativamente estables, pero con tendencia a inestabilizarse lenta y gradualmente con alguna posibilidad de lluvias débiles, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos hacia la noche. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 22º y máxima 37º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos, con breve irrupción de ráfagas moderadas desde el sur/sureste.

Por último, sábado con cielo nublado a parcialmente nublado y condiciones algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles durante las primeras horas del día. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 23º y suave descenso de las máximas, 33º. Vientos calmos a leves de direcciones variables, predominando del sector sur/sureste.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

Santa Fe calor Temperaturas tiempo
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