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Tablas en Tucumán: Unión igualó sin goles ante el Decano y sigue sin levantar cabeza

En el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura de Proyección, Unión empató 0 a 0 frente a Atlético Tucumán en el Predio José Salmoiraghi.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2026 · 16:59hs
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Tablas en Tucumán: Unión igualó sin goles ante el Decano y sigue sin levantar cabeza

En un encuentro caracterizado por la paridad y la falta de efectividad en las áreas, la Reserva de Unión no pudo reencontrarse con el triunfo y terminó repartiendo puntos tras igualar 0 a 0 en su visita a Atlético Tucumán.

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El cotejo, correspondiente a la 17ª fecha del Torneo Clausura de Proyección, disputado en el Complejo José Salmoiraghi y arbitrado por Pablo Gómez, dejó un saldo amargo para los dos conjuntos en el tramo final del certamen.

Pocas diferencias y destino similar entre Unión y Atlético Tucumán

El equipo dirigido por Alejandro Trionfini apostó por una estructura ordenada con Juan Kuverling en el arco y la dupla ofensiva integrada por Ricardo Solbes y Nicolás Zenclussen. Por el lado del Decano, la escuadra conducida por Ramiro González intentó hacerse fuerte en casa a través del circuito de juego entre Vallejo y Machena. Pese a las intenciones de ambos planteos, las defensas se impusieron a lo largo de los 90 minutos y el cero resultó inamovible.

Con este resultado, la tabla de posiciones refleja el presente de ambos equipos lejos de los puestos de vanguardia: Atlético Tucumán quedó ubicado en la 10ª posición con 19 puntos. Unión se mantiene en el 11° lugar con 18 unidades.

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Ambos planteles cierran esta fase del torneo sin margen para acceder a la zona de playoffs de clasificación.

Síntesis del partido entre Atlético Tucumán y Unión

Atlético Tucumán (0): 1. Villa; 4. Funes, 2. Posse, 6. Córdoba, 3. Gálvez; 8. L. García, 5. Tarabay, 10. Vallejo; 7. Videla, 9. Machena y 11. Ortega. DT: Ramiro González.

Suplentes: 12. Veinovich, 13. Soria, 14. Gurrieri, 15. Cortes, 16. Banegas, 17. Godoy, 18. Olima, 19. Valdéz, 20. Pereira, 21. Abeldaño, 22. Paz, 23. Fernández.

Unión (0): 1. Juan Kuverling; 4. Nazareno Fazzi, 2. Valentino Ferronato, 6. Mario Mosset, 3. Santiago Zenclussen; 5. Lucas Cacciabue, 8. Facundo Iacono, 7. Benjamín Pérez, 11. Álvaro Schaper; 10. Ricardo Solbes y 9. Nicolás Zenclussen. DT: Alejandro Trionfini.

Suplentes: 12. Pividori, 13. Isonio, 14. Barinaga, 15. Mariotti, 16. Bigot, 17. Torres, 18. Giraudo, 19. Fernandez, 20. Benavidez, 21. Puebla.

Árbitro: Pablo Gómez

Estadio: Complejo José Salmoiraghi (Tucumán)

Torneo: Clausura Proyección - Fecha 17

Unión Tucumán Atlético
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