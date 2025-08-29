La lista de los 16 barras de Colón que no podrán ingresar a ningún estadio tras los incidentes en el Brigadier López

El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, resolvió aplicar la “restricción de concurrencia administrativa” a 16 integrantes de la barra brava de Colón, conocidos como “Los de Siempre”. La medida se tomó luego de los graves incidentes ocurridos el pasado 10 de agosto en el estadio Brigadier General Estanislao López, durante el partido entre Colón y Agropecuario por la Primera Nacional.
El Ministerio de Seguridad prohibió el ingreso a estadios por dos años. La medida busca prevenir nuevos hechos de violencia en el fútbol argentino.
Según se informó en el Boletín Oficial, los 16 hinchas tienen prohibido asistir a eventos deportivos en todo el país por dos años. La decisión responde a un pedido de la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, que solicitó la aplicación de esta sanción preventiva.
Los barras de Colón sancionados
De acuerdo al expediente, los implicados intentaron ingresar sin entrada a la tribuna popular norte, provocando disturbios que derivaron en su aprehensión y traslado a sede policial. Los identificados son:
-
Lautaro Nicolás Herrera
Emiliano Ruiz
Joaquín Pasculli
Bruno Pasculli
Santino Javier Droz
Brian Exequiel Takemura
Sergio Matías Muñoz
David Hugo Sutter
Facundo Ezequiel Roca
Brian Nicolás Ríos
Alexis Matías Muñoz
Ángel Oscar Castillo
Tobías Agustín Anchaval
José Enrique Primerano
Matías Francisco Falbo
Luis Rafael Piccinini
Fundamentos legales de la sanción
La medida se ampara en la Ley de Ministerios N° 22.520, la Ley del Deporte N° 20.655 y el Decreto N° 246/17, que facultan al Ministerio de Seguridad a restringir el ingreso de personas consideradas “riesgosas para la seguridad pública” a espectáculos futbolísticos.
La División Judiciales de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe fue la encargada de realizar las tareas de inteligencia e identificación de los hinchas involucrados.
Desde el Gobierno nacional remarcaron que el objetivo es “preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos”, reforzando la prevención de hechos de violencia en el fútbol argentino.
