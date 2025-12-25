La razón por la que no habrá Boxing Day este año en la Premier League

Uno Santa Fe | Ovación | Boxing Day

25 de diciembre 2025 · 15:25hs
La Premier League pondrá en pausa al menos este año el Boxing Day, una tradición que hace más de 80 años dice presente en la mejor liga del mundo, y la razón se debe a los contratos televisivos.

El Boxing Day se celebra cada 26 de diciembre, fecha en la que se disputan de forma simultánea o escalonada, dependiendo la ocasión, todos los partidos de una misma fecha tanto en la Premier League como en sus divisiones inferiores.

Sin Boxing Day en la Premier League

El origen de esta costumbre data del Siglo XIX, época en la que se entregaban cajas con regalos, dinero o comida para sus empleados cada 26 de diciembre a modo de agradecimiento por su trabajo durante el año.

Además, por trabajar durante Navidad, aquellas personas que servían en hogares adinerados tenían libre el día 26 para llevar las cajas que les daban.

En la Premier League, la liga de fútbol más importante del mundo, el Boxing Day se celebra hace aproximadamente 80 años, aunque hay una edición que es la más recordada por los fanáticos del fútbol: se trata de la del año 1963, cuando se registraron 66 goles en 10 partidos. Ese día también se dio la mayor goleada desde que se realiza esta celebración, ya que el Fulham aplastó 10-1 a Ipswich Town.

Sin embargo, este año no habrá Boxing Day tal como se lo conoce en la Premier League y los principales culpables son los contratos televisivos. Esto se debe a que se deben jugar 33 fines de semana por año y solo cinco fechas entre semana, por lo que no se podrán disputar los 10 partidos este 26 de diciembre por lo apretado que es el calendario en el fútbol inglés.

De todas maneras, los fanáticos del fútbol podrán entretenerse con al menos un partido de la Premier League este viernes, ya que el Manchester United recibirá al Newcastle a las 17 (hora de Argentina), en un encuentro correspondiente a la fecha 18.

