La revelación de Miguel Russo en San Lorenzo: "La gente esperaba lo peor"

"Siempre tenés que tener variantes", afirmó Russo para Splendid AM 990, destacando la necesidad de adaptarse a las demandas del juego. Respecto al rendimiento reciente del equipo, valoró especialmente el segundo tiempo contra Independiente, calificándolo como "muy bueno".

Sin embargo, reconoció que lograr equilibrio en el fútbol argentino es una tarea compleja: "Es difícil mantener el equilibrio; hay que buscar una continuidad permanentemente".

Russo también enfatizó la relevancia del diálogo en su rol como entrenador. Según reveló, tuvo una conversación privada con Muniain para discutir aspectos del juego, destacando que "mucho diálogo es fundamental" y que la confianza entre técnico y jugador debe ser muy alta para alcanzar los objetivos trazados.

Acerca de las exigencias de la competición, el entrenador subrayó las ventajas de tener una semana larga de preparación: "Es muy bueno porque ayuda a un montón de cosas".

No obstante, recordó que el fútbol argentino es sumamente competitivo y parejo, mencionando la reciente derrota ante Huracán como un ejemplo de lo impredecible que puede ser el deporte: "Perdimos el partido que no teníamos que perder, y no nos gustó".

En relación con el crecimiento del equipo, Russo destacó los avances logrados desde la pretemporada en Cardales, donde, según sus palabras, "empecé a ver algo distinto y en los partidos se fue entendiendo lo que pedimos".

Además, señaló que la exigente naturaleza del fútbol local no permite relajarse ni un centímetro: "La gente esperaba lo peor, y va viendo que el equipo va creciendo".

Por último, Russo analizó la importancia de la Copa Argentina, a la que considera un torneo aparte. "No subestimamos a ningún rival. Hay que sacarse de la cabeza que no se puede perder porque todo el mundo compite", aseguró.

También hizo referencia a la situación de Muniain, quien enfrentó una lesión complicada, y remarcó que el enfoque del plantel está en el fútbol, sin involucrarse en otros problemas institucionales: "Hablamos de fútbol, no nos metemos en los líos. Está bien que el presidente sea quien hable de esos temas".