La revelación de Montiel sobre el último penal en el Mundial

"Scaloni me preguntó si estaba para patear, porque me vio llorando y con bronca por la mano que había hecho y que fue el penal del empate de Francia 3-3 en el final del suplementario. Le dije que sí, me preguntó otra vez y le respondí que estaba seguro. Entonces dio la lista", le recordó Montiel a AFA Estudio.