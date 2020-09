La reveladora frase de Martino a Messi en Barcelona

"El Tata, cuando estaba en el Barça, le decía a Leo: 'Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé", reveló Andoni Zubizarreta, ex director deportivo del club "blaugrana", en una charla con Vicente Del Bosque para el diario El País.