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ADN dijo presente por segunda vez en el Distrito Centro y avanzó con dos proyectos para potenciarlo

La Red Centro Activo buscará dinamizar el movimiento económico de la zona mediante la articulación de comercios, espacios culturales, instituciones y vecinos. Como en los otros lugares, habrá una Mesa de Gestión Distrital.

29 de septiembre 2026 · 19:25hs
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ADN dijo presente por segunda vez en el Distrito Centro y avanzó con dos proyectos para potenciarlo

ADN dijo presente por segunda vez en el Distrito Centro y avanzó con dos proyectos para potenciarlo

ADN Santa Fe continúa recorriendo la ciudad y este martes fue el turno del Distrito Centro. La escuela Mariano Moreno recibió por segunda vez en el año a concejales, referentes de instituciones y vecinos del barrio para avanzar en las ideas que pusieron sobre la mesa en el primer encuentro.

“Con ADN, buscamos que el Concejo Municipal esté presente en el territorio para detectar oportunidades de desarrollo de los distritos, construir acuerdos con los vecinos y generar vínculos que acerquen soluciones a partir de la participación”, dijo el presidente de la Cuerpo legislativo, Sergio “Checho” Basile al iniciar la reunión. Estuvo acompañado por los concejales Julián Martínez, Leonel Méndez y Violeta Quiroz.

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La idea disparadora sobre la que trabajaron los vecinos fue la creación de la Red Centro Activo. La iniciativa surgió a partir de las inquietudes que plantearon los propios vecinos y tiene por objetivo dinamizar la circulación de personas y el movimiento económico del centro de Santa Fe mediante la articulación de comercios, espacios culturales, instituciones y vecinos. De este modo, se busca potenciar los recursos y actividades existentes y generar experiencias coordinadas que incentiven recorrer, permanecer y consumir en el centro.

Un mismo proyecto para todos los distritos

El segundo proyecto que trabajaron los vecinos es la creación de una Mesa de Gestión Distrital. Se trata de una idea común a todos los distritos de la ciudad para fortalecer el trabajo entre instituciones y generar soluciones compartidas: “Si algo quedó demostrado en estos encuentros es la necesidad de las instituciones de interrelacionarse, conocerse y generar puentes de acción conjunta ante diferentes problemáticas. Y esto es un gran legado que está dejando ADN”, cerró Basile.

ADN Santa Fe proyecto Concejo
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