La santafesina Valentina Galiano jugará en Barcelona

Tras un alejamiento temporal, la santafesina Valentina Galiano regresa al vóley profesional. Lo hará nada más y nada menos que en el Barcelona de España.La calificada jugadora, con presente en Las Panteras, es oriunda de la localidad de María Juana, en el departamento Castellanos, tiene 30 años y un curriculum de mucho rodaje.

La armadora santafesina integró el plantel de la selección nacional femenina que afrontó el año pasado los Juegos Panamericanos en Lima. Con Las Panteras consiguió la medalla de Bronce en Perú.La santafesina jugó en Atlético San Jorge, Echagüe de Paraná, Gimnasia y Esgrima, Atlético María Juana, Boca Juniors y Vllla Dora.

"La posibilidad surgió, y la verdad para mi va a ser una experiencia increíble, porque es una de las mejores oportunidades que voy a tener en mi carrera" le dijo Valentina Galiano desde María Juana a UNO Santa Fe.

La ex jugadora de Villa Dora sostuvo que "estuve un tiempo alejada con la idea de dejar de jugar pero se presentó esta oportunidad y no la quería dejar pasar. Esta oportunidad que se presenta no podía dejar de aprovecharla porque para cada jugadora es único".

"Entonces acepté el ofrecimiento, a mi edad ya no es tan común tener un ofrecimiento de este tipo, hace tiempo que quería tener una posibilidad o un ofrecimiento del exterior, y por suerte se pudo concretar" sostuvo la ex jugadora de Boca Juniors y Villa Dora.

La ex integrante de Las Panteras confesó que "Estar alejada un tiempo me hizo adquirir más energías y más ganas de jugar, planear mis proyectos por el lado gastronómico, pero tampoco dejé de estar cerca del vóley que es mi pasión. Por eso aprovecho esta oportunidad con mucho gusto, y ojalá que salga todo bien".

image.png La armadora santafesina Valentina Galiano formó parte de Las Panteras en Lima.

"La cuarentena está un poco difícil pero por suerte me mantuve entrenando, ocupando la cabeza para que no piense tanto, y ahora con otro objetivo que el de irme. Si todo va bien y esto se levanta y se normaliza todo, a fines de agosto tendría que estar allá para empezar los entrenamientos en septiembre, y en octubre la liga" señaló sobre como pasa la cuarentena dispuesta por las autoridades a partir de la pandemia de coronavirus.

Sobre este punto también consignó que "Estoy en María Juana, pasando la cuarentena, la paso tranquila, y no salgo para nada. Por suerte mi casa es grande, y trato de entrenar de lunes a sábado dos horas. Y después trato de ayudar y hacer mil cosas para no aburrirme".