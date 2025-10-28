Uno Santa Fe | Ovación | Selección Argentina

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

Con la presencia de Lionel Messi, la Selección Argentina afrontará el último amistoso del 2025 ante Angola el 14 de noviembre en Luanda

28 de octubre 2025 · 11:44hs
La Selección Argentina jugará en noviembre su último amistoso en 2025.

La Selección Argentina jugará en noviembre su último amistoso en 2025.

Se va cerrando el año futbolístico para la Selección Argentina. Pese a las gestiones de la AFA para encontrar otro rival, finalmente habrá un solo amistoso. El último del 2025 será contra Angola, el próximo 14 de noviembre en su capital Luanda. La lista de convocados saldría esta semana y brillaría la presencia de Lionel Messi, como así también de varias caras nuevas.

Argentina jugará en noviembre el último partido del 2025

Lionel Scaloni citará a Leo y a varios de los nombres fuertes de este plantel, pero su idea en la gira internacional que se asoma en el calendario es hacer pruebas ("Mastantuono y Nico Paz seguramente puedan convivir en un futuro") y darles una chance a un puñado de jugadores que empiezan a hacer méritos para ponerse la camiseta albiceleste.

Luego de un destacado Mundial Sub 20, se espera que sean llamados Julio Soler y Gianluca Prestianni. El DT sigue experimentando en el lateral izquierdo y el zurdo de Bournemouth podría ser una alternativa más que interesante: ya improvisó con Nicolás González, además de tener fijos a Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña-. Unos metros delante, el extremo de Benfica podría aportarle frescura y dinámica a los ataques, como ocurrió tiempo atrás con la aparición de Thiago Almada.

Con la lupa puesta en las grandes ligas de Europa, el cuerpo técnico de Scaloni también sigue de cerca a otros futbolistas que acumulan elogios y grandes rendimientos en sus clubes. De rápida adaptación en Bayer Leverkusen, Ezequiel Equi Fernández iba a ser una fija en la lista de la Selección, pero sufrió una grave lesión ligamentaria en su rodilla izquierda que lo tendrá de baja entre seis y siete semanas.

Quienes siguen en constante evaluación son Valentín Barco y Joaquín Panichelli, figuras de Racing de Estrasburgo. En especial, el delantero ex River, actual goleador de la Serie A con ocho gritos en apenas nueve partidos. Si bien el puesto de "tercer delantero" parece llevar el nombre de José Manuel López, figura de Palmeiras y con interesantes minutos en la última doble fecha FIFA, Panichelli se aferra a la ilusión de ser convocado.

Los entrenamientos de Argentina iniciarán el 10 de noviembre en España, posiblemente en la ciudad de Elche, si es que se termina de definir el complejo. Allí se quedará hasta el jueves 13, momento en el que viajará a Angola para jugar el 14 contra el combinado local. Luego del amistoso, varios futbolistas, entre ellos Messi, quedarán liberados. El resto volverá esa misma noche a Alicante y continuará con los trabajos hasta el martes 18.

Selección Argentina Messi Angola
Noticias relacionadas
Con 45 años, José Sand volvió a jugar.

Con 45 años, Pepe Sand volvió del retiro para jugar en un club del ascenso

Platense le hizo una oferta a la dupla Orsi-Gómez.

Platense le hizo una oferta a la dupla técnica de Orsi y Gómez

Camilo Ugo Carabelli avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de París

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Federico Coria fue operado por una lesión en el codo.

Federico Coria comenzó la rehabilitación después de una operación en el codo

Lo último

Colón, inhibido en FIFA: qué significa y cómo lo afecta

Colón, inhibido en FIFA: qué significa y cómo lo afecta

Santa Fe establece el período de la veda para la pesca comercial y deportiva del surubí

Santa Fe establece el período de la veda para la pesca comercial y deportiva del surubí

Salarios y paritarias: el ministro de Educación José Goity se refirió al reclamo de los gremios docentes

Salarios y paritarias: el ministro de Educación José Goity se refirió al reclamo de los gremios docentes

Último Momento
Colón, inhibido en FIFA: qué significa y cómo lo afecta

Colón, inhibido en FIFA: qué significa y cómo lo afecta

Santa Fe establece el período de la veda para la pesca comercial y deportiva del surubí

Santa Fe establece el período de la veda para la pesca comercial y deportiva del surubí

Salarios y paritarias: el ministro de Educación José Goity se refirió al reclamo de los gremios docentes

Salarios y paritarias: el ministro de Educación José Goity se refirió al reclamo de los gremios docentes

La inhibición de Colón y su impacto político: ¿por qué puede mover el tablero electoral?

La inhibición de Colón y su impacto político: ¿por qué puede mover el tablero electoral?

FIFA confirmó la inhibición de Colón por el reclamo de Alberto Espínola

FIFA confirmó la inhibición de Colón por el reclamo de Alberto Espínola

Ovación
El presidente Luis Spahn participará de la Asamblea de AFA

El presidente Luis Spahn participará de la Asamblea de AFA

La decisión que tomó el DT de Colón Ezequiel Medrán apuntando al futuro

La decisión que tomó el DT de Colón Ezequiel Medrán apuntando al futuro

Elogios para los jugadores de Colón que firmaron su primer contrato

Elogios para los jugadores de Colón que firmaron su primer contrato

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso