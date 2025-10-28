La Selección Argentina se prepara para la última gira del 2025

Con la presencia de Lionel Messi, la Selección Argentina afrontará el último amistoso del 2025 ante Angola el 14 de noviembre en Luanda

Se va cerrando el año futbolístico para la Selección Argentina . Pese a las gestiones de la AFA para encontrar otro rival, finalmente habrá un solo amistoso . El último del 2025 será contra Angola, el próximo 14 de noviembre en su capital Luanda. La lista de convocados saldría esta semana y brillaría la presencia de Lionel Messi, como así también de varias caras nuevas.

Lionel Scaloni citará a Leo y a varios de los nombres fuertes de este plantel, pero su idea en la gira internacional que se asoma en el calendario es hacer pruebas ("Mastantuono y Nico Paz seguramente puedan convivir en un futuro") y darles una chance a un puñado de jugadores que empiezan a hacer méritos para ponerse la camiseta albiceleste.

Luego de un destacado Mundial Sub 20, se espera que sean llamados Julio Soler y Gianluca Prestianni. El DT sigue experimentando en el lateral izquierdo y el zurdo de Bournemouth podría ser una alternativa más que interesante: ya improvisó con Nicolás González, además de tener fijos a Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña-. Unos metros delante, el extremo de Benfica podría aportarle frescura y dinámica a los ataques, como ocurrió tiempo atrás con la aparición de Thiago Almada.

Con la lupa puesta en las grandes ligas de Europa, el cuerpo técnico de Scaloni también sigue de cerca a otros futbolistas que acumulan elogios y grandes rendimientos en sus clubes. De rápida adaptación en Bayer Leverkusen, Ezequiel Equi Fernández iba a ser una fija en la lista de la Selección, pero sufrió una grave lesión ligamentaria en su rodilla izquierda que lo tendrá de baja entre seis y siete semanas.

Quienes siguen en constante evaluación son Valentín Barco y Joaquín Panichelli, figuras de Racing de Estrasburgo. En especial, el delantero ex River, actual goleador de la Serie A con ocho gritos en apenas nueve partidos. Si bien el puesto de "tercer delantero" parece llevar el nombre de José Manuel López, figura de Palmeiras y con interesantes minutos en la última doble fecha FIFA, Panichelli se aferra a la ilusión de ser convocado.

Los entrenamientos de Argentina iniciarán el 10 de noviembre en España, posiblemente en la ciudad de Elche, si es que se termina de definir el complejo. Allí se quedará hasta el jueves 13, momento en el que viajará a Angola para jugar el 14 contra el combinado local. Luego del amistoso, varios futbolistas, entre ellos Messi, quedarán liberados. El resto volverá esa misma noche a Alicante y continuará con los trabajos hasta el martes 18.