La Selección sumará un amistoso en Qatar rumbo al Mundial 2026

Tras la Finalíssima ante España, Argentina volverá a jugar en suelo qatarí en marzo, como parte de un festival internacional preparatorio para el Mundial.

En la fecha FIFA de marzo , la Selección Argentina afrontará una exigente doble prueba en su camino al Mundial 2026 . Luego del cruce frente a España por la Finalíssima , el conjunto campeón del mundo disputará un nuevo amistoso internacional en Qatar , país que fue escenario de la histórica consagración en 2022.

El encuentro ante la Roja marcará uno de los puntos más altos de la preparación albiceleste, pero el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni entiende que el rodaje competitivo es clave. Por eso, Argentina tendrá una segunda presentación en el marco del Qatar Football Festival 2026 , un certamen amistoso de jerarquía.

El seleccionado nacional se medirá con Qatar el martes 31 de marzo, apenas cuatro días después de la Finalíssima, en el Estadio Lusail, el mismo escenario donde levantó la tercera Copa del Mundo. Será una oportunidad para ajustar variantes tácticas y evaluar nombres con vistas al futuro.

El torneo amistoso reunirá a seis selecciones: Argentina, España, Qatar, Egipto, Arabia Saudita y Serbia. La competencia se desarrollará durante la última semana de marzo y contará con cruces de alto nivel internacional, pensados como preparación directa para la cita mundialista.

El cronograma completo del festival

El festival comenzará el jueves 26 de marzo con los partidos entre Egipto vs. Arabia Saudita y Qatar vs. Serbia. El lunes 30, España enfrentará a Egipto, mientras que Arabia Saudita jugará ante Serbia. Finalmente, el martes 31, será el turno del cruce entre Argentina y Qatar, que cerrará la participación albiceleste.