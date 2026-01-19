Uno Santa Fe | Ovación | Selección Argentina

La Selección sumará un amistoso en Qatar rumbo al Mundial 2026

Tras la Finalíssima ante España, Argentina volverá a jugar en suelo qatarí en marzo, como parte de un festival internacional preparatorio para el Mundial.

Ovación

Por Ovación

19 de enero 2026 · 16:24hs
La Selección sumará un amistoso en Qatar rumbo al Mundial 2026

En la fecha FIFA de marzo, la Selección Argentina afrontará una exigente doble prueba en su camino al Mundial 2026. Luego del cruce frente a España por la Finalíssima, el conjunto campeón del mundo disputará un nuevo amistoso internacional en Qatar, país que fue escenario de la histórica consagración en 2022.

Un nuevo desafío tras la Finalíssima para la Selección

El encuentro ante la Roja marcará uno de los puntos más altos de la preparación albiceleste, pero el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni entiende que el rodaje competitivo es clave. Por eso, Argentina tendrá una segunda presentación en el marco del Qatar Football Festival 2026, un certamen amistoso de jerarquía.

El seleccionado nacional se medirá con Qatar el martes 31 de marzo, apenas cuatro días después de la Finalíssima, en el Estadio Lusail, el mismo escenario donde levantó la tercera Copa del Mundo. Será una oportunidad para ajustar variantes tácticas y evaluar nombres con vistas al futuro.

El torneo amistoso reunirá a seis selecciones: Argentina, España, Qatar, Egipto, Arabia Saudita y Serbia. La competencia se desarrollará durante la última semana de marzo y contará con cruces de alto nivel internacional, pensados como preparación directa para la cita mundialista.

El cronograma completo del festival

El festival comenzará el jueves 26 de marzo con los partidos entre Egipto vs. Arabia Saudita y Qatar vs. Serbia. El lunes 30, España enfrentará a Egipto, mientras que Arabia Saudita jugará ante Serbia. Finalmente, el martes 31, será el turno del cruce entre Argentina y Qatar, que cerrará la participación albiceleste.

Selección Argentina Qatar España FIFA Finalissima
Noticias relacionadas
siguen los movimientos de pases en el mercado de la asb

Siguen los movimientos de pases en el mercado de la ASB

real madrid, en un clima tenso, se juega ante monaco su continuidad en la champions

Real Madrid, en un clima tenso, se juega ante Mónaco su continuidad en la Champions

boca en alerta: la lesion de merentiel abre un escenario inesperado para el debut

Boca en alerta: la lesión de Merentiel abre un escenario inesperado para el debut

buena noticia en la transmision de union ante platense

Buena noticia en la transmisión de Unión ante Platense

Lo último

Independiente Rivadavia intimó a Sebastián Villa para que vuelva a entrenar

Independiente Rivadavia intimó a Sebastián Villa para que vuelva a entrenar

La Selección sumará un amistoso en Qatar rumbo al Mundial 2026

La Selección sumará un amistoso en Qatar rumbo al Mundial 2026

¿Con chances de regresar a Unión? Lionel Verde cortó su préstamo en CSKA de Moscú

¿Con chances de regresar a Unión? Lionel Verde cortó su préstamo en CSKA de Moscú

Último Momento
Independiente Rivadavia intimó a Sebastián Villa para que vuelva a entrenar

Independiente Rivadavia intimó a Sebastián Villa para que vuelva a entrenar

La Selección sumará un amistoso en Qatar rumbo al Mundial 2026

La Selección sumará un amistoso en Qatar rumbo al Mundial 2026

¿Con chances de regresar a Unión? Lionel Verde cortó su préstamo en CSKA de Moscú

¿Con chances de regresar a Unión? Lionel Verde cortó su préstamo en CSKA de Moscú

Debut sólido de Tirante en Australia y paso firme en el Australian Open

Debut sólido de Tirante en Australia y paso firme en el Australian Open

El nuevo Colón de Medrán llegó a Paysandú para disputar la Serie Río de La Plata

El nuevo Colón de Medrán llegó a Paysandú para disputar la Serie Río de La Plata

Ovación
La Serie Río de La Plata le da la bienvenida a un Colón que se instala en Paysandú

La Serie Río de La Plata le da la bienvenida a un Colón que se instala en Paysandú

Unión entra en la cuenta regresiva y afina los últimos detalles para el debut ante Platense

Unión entra en la cuenta regresiva y afina los últimos detalles para el debut ante Platense

¿Llega la oferta a Colón? Lo de José Neris aún sigue en proceso, aún no se ha caído

¿Llega la oferta a Colón? "Lo de José Neris aún sigue en proceso, aún no se ha caído"

Medrán confirmó la lista: los 26 de Colón que viajaron a Paysandú

Medrán confirmó la lista: los 26 de Colón que viajaron a Paysandú

Unión gana tiempo en el mercado: la AFA analiza extender la ventana y Madelón toma nota

Unión gana tiempo en el mercado: la AFA analiza extender la ventana y Madelón toma nota

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"