La Sub 20 buscará ante Colombia meterse en la final del Mundial de Chile

La Selección busca meterse en la final de la Copa del Mundo. El encuentro arrancará a las 20, en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos.

La Selección Argentina Sub 20 juega este miércoles ante Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile 2025 .

El encuentro se disputa desde las 20 horas de la Argentina en el Nacional Julio Martinez Pradanos, y se podrá seguir en vivo por Telefe, DSports y DGO.

El conjunto dirigido por Diego Placente llega a esta instancia tras tres victorias en la fase de grupos, una contundente goleada a Nigeria, 4-0 en octavos de final; y el 2-0 ante México en cuartos. Si avanza a la final, enfrentará al ganador de Marruecos vs. Francia.

Probables formaciones de Argentina vs Colombia

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera , Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.