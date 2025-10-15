Uno Santa Fe | Ovación | Sub 20

La Sub 20 buscará ante Colombia meterse en la final del Mundial de Chile

La Selección busca meterse en la final de la Copa del Mundo. El encuentro arrancará a las 20, en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos.

15 de octubre 2025
La Sub 20 buscará ante Colombia meterse en la final del Mundial de Chile

La Selección Argentina Sub 20 juega este miércoles ante Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

El encuentro se disputa desde las 20 horas de la Argentina en el Nacional Julio Martinez Pradanos, y se podrá seguir en vivo por Telefe, DSports y DGO.

El conjunto dirigido por Diego Placente llega a esta instancia tras tres victorias en la fase de grupos, una contundente goleada a Nigeria, 4-0 en octavos de final; y el 2-0 ante México en cuartos. Si avanza a la final, enfrentará al ganador de Marruecos vs. Francia.

Probables formaciones de Argentina vs Colombia

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera , Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.

