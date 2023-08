La visita de Los Pumas Classics a Santa Fe fue toda una fiesta

En las instalaciones del CRAI, el equipo de Argentina Legends, con el ex Puma Eliseo Chapa Branca, jugó ante Invitación XV de Santa Fe

La capital provincial fue escenario de una gran fiesta para el deporte de la pelota ovalada. Sucede que las instalaciones del CRAI fue escenario de un partido amistoso entre los Pumas Classics con Invitación XV de Santa Fe . Argentina Legends es un combinado de ex jugadores de seleccionados nacionales de rugby, mientras que el ocasional adversario estuvo constituido por ex integrantes de los seleccionados de diferentes épocas de la Unión Santafesina de Rugby.

Previamente hubo un encuentro entre Pumpas XV, que es el seleccionado nacional de Mixed Ability Rugby y el equipo de San Agustín de Rosario cuyos mentores son Alejandro Poza, Ariel Puignero, Germán Candini, Sebastián Bosch y Agustín Pozzo, todos ex jugadores de clubes y del seleccionado de la Unión de Rugby de Rosario.

"Es un orgullo llevar el rugby y sus valores por todo el país. La función social que tenemos nosotros como amateur es la de crear buenas personas para que seamos un país mejor" comentó Eliseo Branca. El ex integrante de Los Pumas comentó que "Si el rugby no te hace mejor persona no sirve. Te vuelvo a decir porque es algo que lo siento, y es que es un orgullo llevar el rugby y sus valores por todo el país”.

image.png Emiliano Dalla Fontana fue clave en la llegada de Los Pumas Classisc a jugar con Santa Fe en el CRAI.

"Finalmente en el encuentro de infantiles contamos con más de 1700 jugadores para lo cual tuvimos que usar todas las canchas del club. Después del mediodía dimos desde escuelita hasta M9 el tercer tiempo, y de M10 a M13, los pusimos en cancha 1 y dimos una charla sobre inclusión, que estuvo a cargo de Daniel Fernández de los Pumpas, quienes hablaron, al igual que los chicos de San Agustín" comenzó indicando Emiliano Dalla Fontana a UNO Santa Fe.

El ex jugador de CRAI sostuvo que "también hablo Lucas Borges, de lo importante de entrenarse, y del amor que hay que tener por el club. Ahí los liberamos a los chicos, y se dio comienzo con las actividades que estaban previstas. Las chicas terminaron jugando mezclados contra los Pumpas, cuestión que estuvo muy bueno, y realmente habla del clima que se vivió en el club".

"Posteriormente estuvo jugando San Agustín, que son chicos de Rosario, que trajo el Bocha Bosch, y posteriormente, se jugó el partido entre Argentina Legends con Invitación XV, el cual contó con el arbitraje del entrerriano Diego Dlugovitzky y el santafesino Diego Del Pazo. En mi caso me di el gusto de jugar con grandes amigos, y con mi hermano Matías, así que más no podemos pedir".

image.png En CRAI, Pumpas XV, seleccionado nacional de Mixed Ability Rugby, jugó un encuentro frente a San Agustín de Rosario.

El plantel de Pumas Classic estuvo integrado por Kiko Brua de Cuba, Alberto Di Bernardo, Alejo Fradua, Paolo Mac, Tito Amelong, Lucas Borges, Adrián Mingarini, Papu Sánchez de Marista de Mendoza, Federico Gömez Aubone de San Luis de La Plata, Arturo Mimesi de Salta, Juan Rosas Paz de Estudiantes, Simón Boffelli, Diego Orengo de Atlético del Rosario entre otros tantos. El rol de entrenadores los cumplió el ex Puma Eliseo Chapa Branca, Nicolás Vergallo, Peteco Ventura, el Cacique Ignacio Coliqueo de Lomas Athlétic, Mario Botta de Alumni, y Ricardo “Chani” Annichini de Estudiantes de Paraná y ex integrante de Los Pumas.

En cuanto al equipo Invitación XV de Santa Fe estuvieron entre otros, Germán Córdoba, Federico Merlo, el Gringo Schmidt, Juan Manuel De Azcuénaga, Guillermo Aguilera, Gonzálo Montes, Mario Panicali, Silvio Vicens, Lucas Fabaz, Cristian Kuverling, Cali Schinner, Goli Juan Manuel Fernández, Federico Pica Fernández, Pedro Funes, Ignacio Caspani, Mauro Aranda, Alejandro Vasallo, Leopoldo Maillot, Marcelo Manassero, Ivo Trod, Pipo Carletti, Ovidio Russo, Pedro Benet, Conrado González, Jorge Rivadeneira y Martín Maldaceno entre otros. Como entrenadores estuvieron Roberto Raffa, Héctor Kiko Salva, Jorge Agudo, Diego Colli, Pepe Bonfanti, Juan Manuel Agudo y Guillermo Botta.