Laguna Paiva tendrá los premios Ricardo Negro Altamirano

El próximo domingo 7 de diciembre en la plaza Eva Perón de la ciudad de Laguna Paiva se realizará la entrega de los segundos premios Ricardo Negro Altamirano.

3 de diciembre 2025 · 12:47hs
La segunda edición de los premios Ricardo Negro Altamirano serán el próximo domingo 7 de diciembre.  

La Municipalidad de la ciudad de Laguna Paiva, en el departamento La Capital, confirmó que el próximo domingo 7 de diciembre a las 19.30, en la plaza Eva Perón, se celebrará la segunda edición de los premios Ricardo Negro Altamirano, que fueron oportunamente postergadas ante la previsión climática, lo cual a todas luces apareció como una medida sumamente acertada.

Los premios Negro Altamirano en Paiva

En un comunicado oficial, el municipio de Paiva, expresó que el próximo domingo 7 será la entrega la segunda edición de los premios Ricardo Altamirano, un referente deportivo, que dejó siempre bien alto sus orígenes. En la ocasión se reconocerá a deportistas destacados de la ciudad que, con esfuerzo, dedicación, constancia y compromiso, han logrado un gran desempeño a nivel nacional e internacional en diversas disciplinas.

Además, desde el área de cultura del municipio de la ciudad ubicada al norte del departamento La Capital, invitaron a toda la comunidad "a acompañarnos en esta noche especial donde honramos a quienes ponen en alto el nombre de Laguna Paiva, La Ciudad De Todos".

En declaraciones a FM Power Max de Recreo, Rocío Aressi, expresó que "se trata de la segunda edición, la gente votó a través de un link, teníamos ganas de interactuar con la población de la zona, con esta terna de deportistas. La verdad es que se prendieron y queremos agradecerles por eso".

image

La responsable del área de cultura del municipio de Paiva afirmó que "hay ternas, los nominados fueron propuestos por los clubes. Se pidieron informes a los clubes con todas las disciplinas, después se propuso esta forma de elección en redes sociales para interactuar con la gente".

"Esa misma noche vamos a mostrar en pantalla los resultados. Nuestras expectativas son muy buenas, los deportistas nos dieron el visto bueno, se sumaron con muy buena onda, con lo cual esperamos que todo salga bien el próximo domingo. Tuvimos que postergar la entrega, porque había una previsión de malas condiciones climáticas el fin de semana pasado" sostuvo la funcionaria del municipio paivense.

Nominados predios Ricardo Negro Altamirano

-Deportista Destacado del Año: Alan Velázquez (Alumni) – Ariam Espinoza (Estrellas de Talleres) – Jeremías Marel (Juventud)

-Mejor Deportista Masculino: Martín Pérez (Alumni) – Ezequiel Ruiz (Estrellas de Talleres) – Agustín Esparza (Juventud)

-Mejor Deportista Femenino: Celeste Weiner Hernández (Alumni) – Astrid Klenrey (Estrellas de Talleres) – Amma Theytaz (Juventud)

-Deportista Revelación: Malena Ávila (Alumni) – Valentina Ochoa (Estrellas de Talleres) – Simón Álvarez (Juventud)

-Joven Promesa: Leonardo Gamboa (Alumni) – Jonas Ruiz (Estrellas de Talleres) – Franco Amico (Juventud)

Laguna Paiva Altamirano premios
