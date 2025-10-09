Lanús-Unión, todos los detalles de la final y la carrera por el segundo ascenso

Unión visitará a Lanús, este sábado, tras la victoria por 1-0 de la ida, con el objetivo de llegar a Primera. Así será la carrera por el segundo ascenso.

El Campeonato de Fútbol Femenino de la Primera División “B” 2025 ingresa en su etapa decisiva, donde Unión buscará el ascenso, tras el 1-0 que logró ante Lanús en el estadio 15 de Abril. Este fin de semana se disputarán encuentros trascendentales que definirán tanto al equipo campeón y primer ascendido a la máxima categoría, como a los conjuntos que continúan en carrera por el segundo ascenso.

Final por el Primer Ascenso y Campeonato

En el Predio que posee el Club Atlético Lanús, en Valentín Alsina, se jugará la vuelta de la Final por el Primer Ascenso a la Primera División. En el partido de ida, disputado en el Estadio 15 de Abril de la ciudad de Santa Fe, Unión venció 1-0 a Lanús con gol de Emilse Albornos. Con ese resultado, el conjunto santafesino llega con ventaja a la definición, aunque la serie continúa abierta.

Escenarios posibles:

Unión ascenderá y se consagrará campeón si gana o empata.

ascenderá y se consagrará campeón si gana o empata. Lanús logrará el ascenso si gana por dos goles de diferencia o más.

logrará el ascenso si gana por dos goles de diferencia o más. Si Lanús se impone por solo un gol, la serie se definirá por penales.

La institución ganadora de esta final obtendrá el ascenso a la Primera División y el título de Campeonas del Torneo de la Primera “B” Femenina 2025.

El equipo que no logre el ascenso en esta instancia, tendrá una nueva oportunidad: se sumará en semifinales al Torneo Reducido, que otorga el segundo ascenso de la temporada.

Cronograma – Final por el Primer Ascenso (Vuelta)

Lanús vs. Unión

Sábado 11/10 – 15:00 hs – Predio Club Lanús de Valentín Alsina.



SEGUNDA FASE TORNEO REDUCIDO POR EL SEGUNDO ASCENSO – PARTIDOS DE IDA.

De forma simultánea, se jugarán los partidos de ida correspondientes a la Segunda Fase del Torneo Reducido, que definirá al equipo que acompañará al campeón en el salto a la máxima categoría.

Cronograma – Segunda Fase (Ida)

Atlético de Rafaela vs. All Boys

Sábado 11/10 – 11:00 hs – Predio Autódromo Ciudad de Rafaela.

Estudiantes LP vs. Estrella del Sur

Sábado 11/10 – 14:00 hs – Country Club Estudiantes City Bell.

San Miguel vs. Camioneros