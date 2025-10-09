Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Lanús-Unión, todos los detalles de la final y la carrera por el segundo ascenso

Unión visitará a Lanús, este sábado, tras la victoria por 1-0 de la ida, con el objetivo de llegar a Primera. Así será la carrera por el segundo ascenso.

9 de octubre 2025 · 07:41hs
El Campeonato de Fútbol Femenino de la Primera División “B” 2025 ingresa en su etapa decisiva, donde Unión buscará el ascenso, tras el 1-0 que logró ante Lanús en el estadio 15 de Abril. Este fin de semana se disputarán encuentros trascendentales que definirán tanto al equipo campeón y primer ascendido a la máxima categoría, como a los conjuntos que continúan en carrera por el segundo ascenso.

Final por el Primer Ascenso y Campeonato

En el Predio que posee el Club Atlético Lanús, en Valentín Alsina, se jugará la vuelta de la Final por el Primer Ascenso a la Primera División. En el partido de ida, disputado en el Estadio 15 de Abril de la ciudad de Santa Fe, Unión venció 1-0 a Lanús con gol de Emilse Albornos. Con ese resultado, el conjunto santafesino llega con ventaja a la definición, aunque la serie continúa abierta.

Escenarios posibles:

  • Unión ascenderá y se consagrará campeón si gana o empata.
  • Lanús logrará el ascenso si gana por dos goles de diferencia o más.
  • Si Lanús se impone por solo un gol, la serie se definirá por penales.

La institución ganadora de esta final obtendrá el ascenso a la Primera División y el título de Campeonas del Torneo de la Primera “B” Femenina 2025.

El equipo que no logre el ascenso en esta instancia, tendrá una nueva oportunidad: se sumará en semifinales al Torneo Reducido, que otorga el segundo ascenso de la temporada.

Cronograma – Final por el Primer Ascenso (Vuelta)

Lanús vs. Unión

  • Sábado 11/10 – 15:00 hs – Predio Club Lanús de Valentín Alsina.

SEGUNDA FASE TORNEO REDUCIDO POR EL SEGUNDO ASCENSO – PARTIDOS DE IDA.

De forma simultánea, se jugarán los partidos de ida correspondientes a la Segunda Fase del Torneo Reducido, que definirá al equipo que acompañará al campeón en el salto a la máxima categoría.

Cronograma – Segunda Fase (Ida)

Atlético de Rafaela vs. All Boys

  • Sábado 11/10 – 11:00 hs – Predio Autódromo Ciudad de Rafaela.

Estudiantes LP vs. Estrella del Sur

  • Sábado 11/10 – 14:00 hs – Country Club Estudiantes City Bell.

San Miguel vs. Camioneros

  • Sábado 11/10 – 15:00 hs – Cancha Auxiliar.
