Tres jugadores de Unión entre los más revalorizados del fútbol argentino

Transfermarkt realizó un reciente informe donde revela que tres jugadores de Unión están en el Top 11 de los que más se revalorizaron en la LPF.

Ovación

Por Ovación

8 de octubre 2025 · 11:00hs
Prensa Unión

Un reciente informe publicado por Transfermarkt puso bajo la lupa a los jugadores más revalorizados del fútbol argentino, y Unión se destacó al colocar a tres futbolistas dentro del Top 11.

Los integrantes del Top 11 de Unión

Mateo Del Blanco, uno de los pilares del equipo, vio cómo su cotización pasó de 2,3 millones de euros a 3,5 millones de euros. Por su parte, Lautaro Vargas también experimentó un notable crecimiento, aumentando su valor de 1,7 millones de euros a 3 millones.

Finalmente, Valentín Fascendini, quien había tenido escasa participación anteriormente, subió de 1,7 millones a 1,8 millones de euros, consolidándose como titular indiscutido bajo la conducción de Leonardo Madelón.

transfer

El informe de Transfermarkt señala además que Maher Carrizo, de Vélez, fue el jugador que más aumentó su cotización, pasando de 4 millones de euros a 10 millones, reflejando su explosión en la temporada.

De la mano de Leo Madelón

En el caso de los futbolistas de Unión, gran parte de esta revalorización tiene que ver con la labor de Madelón, quien logró optimizar el rendimiento de Del Blanco y Vargas, incluso modificando sus posiciones en el campo para potenciar sus características.

Fascendini, por su parte, pasó de ser un jugador con escasa participación a un referente táctico dentro del equipo, consolidando su titularidad y aumentando su valor de mercado.

Este reconocimiento refleja no solo la calidad individual de los jugadores, sino también el impacto del trabajo del cuerpo técnico en la valorización de los futbolistas y la proyección del club dentro del mercado argentino e internacional.

