Diego Armando Díaz sigue bajo observación y es baja en Unión

El delantero Tatengue permanece bajo control médico y se perderá el partido ante Central Córdoba. Claudio Corvalán le envió un mensaje de apoyo en redes sociales.

9 de octubre 2025 · 08:44hs
Un episodio inesperado alteró la tranquilidad del plantel de Unión durante el entrenamiento del pasado sábado. En plena práctica, Diego Armando Díaz, delantero utilizado habitualmente como recambio por Leonardo Madelón, sufrió una descompensación que generó momentos de preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico.

Qué le ocurrió a Diego Armando Díaz en Unión

El jugador se desvaneció tras recibir un golpe, lo que obligó a la rápida intervención del cuerpo médico y su traslado inmediato a un centro de salud de la ciudad. Desde entonces, el futbolista permanece bajo estricta observación y está siendo sometido a exhaustivos estudios para determinar el motivo del episodio.

LEER MÁS: ¿Unión finalmente presentará un informe económico tras el bono extra de la fecha 9?

De acuerdo con la información que trascendió desde el club, los primeros estudios no arrojaron resultados preocupantes, aunque los profesionales optaron por mantener controles adicionales para descartar cualquier riesgo o secuela.

Por precaución, Díaz fue desafectado del viaje a Santiago del Estero, donde Unión enfrentará este viernes a Central Córdoba, en un duelo clave por la fecha 12 del Torneo Clausura. La prioridad, aseguran en el entorno Tatengue, es su recuperación total y el bienestar del jugador.

La publicación de Corvalán con el DAD

En medio de esta situación, el ex capitán de Unión, Claudio Corvalán, compartió un mensaje de apoyo hacia su amigo en redes sociales. Publicó una imagen junto a Díaz, donde se lo observa con varios cables en el torso, producto de los controles diarios a los que está siendo sometido.

“Acá andamos con el talibán @diegoarmandodiaz26. Dale que explota todo ”, escribió Corvalán, acompañando la publicación con un emoticón de bomba y un tono de aliento.

LEER MÁS: Tres jugadores de Unión entre los más revalorizados del fútbol argentino

La imagen rápidamente se viralizó entre los hinchas Tatengues, quienes multiplicaron los mensajes de fuerza y cariño para el futbolista.

Aunque el diagnóstico definitivo aún no está confirmado, en Unión confían en que Díaz evoluciona favorablemente y podrá reincorporarse a las prácticas una vez que los médicos lo autoricen. Mientras tanto, el plantel continúa enfocado en el compromiso ante Central Córdoba, con la mente puesta también en el apoyo a su compañero.

