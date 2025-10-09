Verón: "Tenemos que hacerle sentir a Unión que no se van a llevar nada"

Gastón Verón, delantero de Central Córdoba, palpitó el partido ante Unión de este viernes y destacó: "Queremos cortar la racha".

Unión afrontará este viernes una nueva prueba fuera de casa cuando visite a Central Córdoba de Santiago del Estero, en un duelo que puede ser determinante para el futuro de ambos en el Torneo Clausura de la Primera Nacional.

El conjunto que dirige Omar De Felippe atraviesa un momento complicado: acumula cuatro partidos sin victorias y apenas dos puntos de los últimos doce. Por eso, en la antesala del choque con el Tatengue, el delantero Gastón Verón admitió la urgencia de volver al triunfo.

Central Córdoba, con la confianza bien arriba para recibir a Unión

“Estamos con mucha confianza, necesitamos sumar de nuevo, sobre todo en casa. La zona está muy pareja, estamos a dos puntos del primero y quedan cinco fechas donde buscaremos cumplir el objetivo de clasificar”, expresó el atacante en diálogo con El Liberal.

Consciente de lo ajustada que está la tabla, Verón subrayó la importancia de no dejar escapar más puntos: “Lo primordial es ganar, pero también es importante no perder porque enseguida te alejas. Ganando recuperamos terreno y dejamos atrás esta racha negativa”.

Central Córdoba tendrá tres de los cinco encuentros restantes en condición de local, y para Verón, esa puede ser una ventaja decisiva.

“Nos hicimos muy fuertes en casa durante el año y tenemos que volver a eso. Si ganamos los tres partidos en Santiago, vamos a estar prácticamente adentro”, anticipó.

El delantero también analizó las razones por las cuales al equipo le cuesta sumar de a tres: “Los rivales ya nos conocen, saben que apostamos al contraataque y nos cierran los espacios. Tenemos que ser más precisos para poder entrar y convertir. Ojalá el viernes podamos cortar esta racha”, afirmó.

En cuanto al planteo ante Unión, Verón fue claro sobre la actitud que buscarán tener desde el arranque: “La clave será salir a presionar desde el primer minuto y que ellos sientan que no se van a llevar nada de acá”.

Finalmente, el atacante reconoció que el primer paso es meterse entre los ocho mejores, aunque el sueño de una clasificación a la Copa Sudamericana sigue latente: “Primero tenemos que pensar en clasificar. Eso nos va a permitir sumar más puntos y acercarnos a la Sudamericana, que es otro de los objetivos que tenemos”.

El duelo entre Central Córdoba y Unión se jugará este viernes desde las 16.45 en Santiago del Estero, y promete ser un cruce cargado de necesidad y tensión entre dos equipos que buscan dar un paso firme en la recta final del certamen.