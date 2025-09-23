Uno Santa Fe | Santa Fe | Santo Tomé

La Municipalidad de Santo Tomé y la UTN lanzan la segunda campaña de recolección de residuos electrónicos

La campaña se desarrollará hasta el 13 de octubre en la Oficina de Saneamiento Ambiental, ubicada en calle Maciá 1933 (Predio Ex Inali). Qué se puede llevar

23 de septiembre 2025 · 11:40hs
La Municipalidad de Santo Tomé y la UTN lanzan la segunda campaña de recolección de residuos electrónicos

gentileza

La Municipalidad de Santo Tomé y la UTN lanzan la segunda campaña de recolección de residuos electrónicos

La Municipalidad de Santo Tomé, en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), invita a la comunidad a participar de la segunda campaña de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs).

Tras la positiva respuesta obtenida en la primera edición, que contó con una gran participación ciudadana y una recolección significativa de equipos en desuso, esta nueva convocatoria busca continuar promoviendo una gestión segura y responsable de los residuos electrónicos, evitando su impacto negativo en el ambiente y en la salud de la población.

Los RAEEs son aquellos aparatos eléctricos y electrónicos que ya no se utilizan. Si bien muchos de sus componentes pueden reutilizarse —como plásticos y metales— también contienen sustancias tóxicas, entre ellas plomo y mercurio, que requieren un tratamiento especial para su correcta disposición final.

La campaña, que dio comienzo este lunes, se desarrollará hasta el 13 de octubre de 2025, de 7:00 a 15:00 horas, en la Oficina de Saneamiento Ambiental, ubicada en calle Maciá 1933 (Predio Ex Inali).

Con esta iniciativa, la Municipalidad y la UTN reafirman su compromiso con el cuidado del ambiente y la construcción de una ciudad más sustentable. Se invita a todos los vecinos a sumarse y a contribuir con el reciclaje de sus residuos electrónicos en desuso.

Santo Tomé UTN residuos electrónicos
Noticias relacionadas
Cayeron en Santo Tomé un hombre y una mujer por el robo a una casa en barrio Roma de la ciudad de Santa Fe

Cayeron en Santo Tomé un hombre y una mujer por el robo a una casa en barrio Roma de la ciudad de Santa Fe

Se cumple un año del fallecimiento de Claudia Decurgez 

La familia de Claudia Decurgez pintará una estrella en Santo Tomé a un año de su muerte

Detenido Santo Tomé

Santo Tomé: detuvieron a un hombre con ocho pedidos de captura por violencia de género y amenazas

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Lo último

Cuanto más tiene el balón, Unión resulta ser menos eficaz

Cuanto más tiene el balón, Unión resulta ser menos eficaz

La triste vuelta a Colón y el final menos deseado por Emmanuel Gigliotti

La triste vuelta a Colón y el final menos deseado por Emmanuel Gigliotti

Tras frustrarse la disolución de organismos estatales, el Gobierno designó nuevas autoridades

Tras frustrarse la disolución de organismos estatales, el Gobierno designó nuevas autoridades

Último Momento
Cuanto más tiene el balón, Unión resulta ser menos eficaz

Cuanto más tiene el balón, Unión resulta ser menos eficaz

La triste vuelta a Colón y el final menos deseado por Emmanuel Gigliotti

La triste vuelta a Colón y el final menos deseado por Emmanuel Gigliotti

Tras frustrarse la disolución de organismos estatales, el Gobierno designó nuevas autoridades

Tras frustrarse la disolución de organismos estatales, el Gobierno designó nuevas autoridades

Nueva incorporación para fortalecer el trabajo en altura para el municipio de Santo Tomé

Nueva incorporación para fortalecer el trabajo en altura para el municipio de Santo Tomé

La Municipalidad de Santo Tomé y la UTN lanzan la segunda campaña de recolección de residuos electrónicos

La Municipalidad de Santo Tomé y la UTN lanzan la segunda campaña de recolección de residuos electrónicos

Ovación
Comienzan a recuperarse los postergados del Clausura Chijí Serenotti

Comienzan a recuperarse los postergados del Clausura Chijí Serenotti

Lanús visita a Fluminense con el desafío de clasificar a semifinales

Lanús visita a Fluminense con el desafío de clasificar a semifinales

Racing y Vélez a todo o nada por un lugar en las semifinales de la Libertadores

Racing y Vélez a todo o nada por un lugar en las semifinales de la Libertadores

Dos argentinos clasificaron a la segunda ronda del Challenger de Buenos Aires

Dos argentinos clasificaron a la segunda ronda del Challenger de Buenos Aires

La formación suplente de Unión goleó a Independiente de Santo Tomé

La formación suplente de Unión goleó a Independiente de Santo Tomé

Policiales
Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

Mini Villano y Ale Collados presentan Clásicos del Rock

Mini Villano y Ale Collados presentan Clásicos del Rock

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit