La campaña se desarrollará hasta el 13 de octubre en la Oficina de Saneamiento Ambiental, ubicada en calle Maciá 1933 (Predio Ex Inali). Qué se puede llevar

La Municipalidad de Santo Tomé y la UTN lanzan la segunda campaña de recolección de residuos electrónicos

La Municipalidad de Santo Tomé, en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) , invita a la comunidad a participar de la segunda campaña de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs).

Tras la positiva respuesta obtenida en la primera edición, que contó con una gran participación ciudadana y una recolección significativa de equipos en desuso, esta nueva convocatoria busca continuar promoviendo una gestión segura y responsable de los residuos electrónicos, evitando su impacto negativo en el ambiente y en la salud de la población.

Los RAEEs son aquellos aparatos eléctricos y electrónicos que ya no se utilizan. Si bien muchos de sus componentes pueden reutilizarse —como plásticos y metales— también contienen sustancias tóxicas, entre ellas plomo y mercurio, que requieren un tratamiento especial para su correcta disposición final.

La campaña, que dio comienzo este lunes, se desarrollará hasta el 13 de octubre de 2025, de 7:00 a 15:00 horas, en la Oficina de Saneamiento Ambiental, ubicada en calle Maciá 1933 (Predio Ex Inali).

Con esta iniciativa, la Municipalidad y la UTN reafirman su compromiso con el cuidado del ambiente y la construcción de una ciudad más sustentable. Se invita a todos los vecinos a sumarse y a contribuir con el reciclaje de sus residuos electrónicos en desuso.