Cuanto más tiene el balón, Unión resulta ser menos eficaz

Unión es un equipo más efectivo cuando tiene menos posesión del balón, ya que cuanto más la tiene, no consigue ganar

Las estadísticas son muy claras al respecto. Unión se siente más cómodo y obtiene mejores resultados, cuando tiene menor posesión del balón.

Y de hecho, los tres partidos en los que tuvo mayor tenencia de la pelota, los terminó empatando, todos ellos en condición de local.

Frente a Tigre, si bien el Matador alcanzó un 52% de tenencia y Unión el 48%, fue el tercer partido que el Tate tuvo más tiempo el balón, pero no le alcanzó para ganar, igualando 0-0.

Por su parte, en el empate 1-1 con Huracán, el Tate tuvo una posesión del 62% y es que el Globo jugó con 10 futbolistas desde los 31' del primer tiempo. Pero pese a tener más la pelota no pudo ganar y marcó un gol en posición dudosa.

Mientras que ante Independiente Rivadavia, el Rojiblanco tuvo una posesión del 68% y terminó empatando 2-2. Y los goles convertidos fueron de penal por intermedio de Cristian Tarragona y el restante fue en contra.

En tanto que en los partidos que terminó ganando, tuvo menos la pelota que su rival. Por ejemplo, ante Estudiantes ganó 1-0 con una posesión de apenas el 32%.

Por su parte, en la goleada 4-0 a Instituto la posesión fue del 40%, en el triunfo ante Racing 3-2 alcanzó el 35% y en la victoria contra Gimnasia 3-1 fue del 43%.