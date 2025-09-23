Nueva incorporación para fortalecer el trabajo en altura para el municipio de Santo Tomé Se trata de una camioneta Toyota Hilux 4x4 cabina simple equipada con un hidroelevador con barquilla homologado, destinada a tareas de mantenimiento y obras de redes de alumbrado público y semaforización 23 de septiembre 2025 · 11:40hs

La Municipalidad de Santo Tomé concretó la compra de una camioneta Toyota Hilux 4x4 cabina simple equipada con un hidroelevador con barquilla homologado, que permite alcanzar una altura de trabajo de hasta 11 metros.

Hernán Palmich, secretario de Obras Públicas, destacó: "Esta nueva incorporación forma parte de la política de inversión en infraestructura impulsada por el Ejecutivo Municipal y estará destinada a tareas de mantenimiento y obras de redes de alumbrado público y semaforización, bajo la dirección del Área de Electromecánica de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos".

De esta manera, la Municipalidad continúa fortaleciendo su capacidad operativa para brindar servicios más eficientes y mejorar la seguridad y la calidad de vida de todos los vecinos de Santo Tomé.