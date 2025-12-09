Uno Santa Fe | Ovación | Las Leonas

Las Leonas comienzan su participación en la FIH Pro League

En la provincia de Santiago del Estero, el seleccionado argentino femenino, Las Leonas se medirán con Alemania en el arranque de la FIH Pro League 2025/2026

Ovación

Por Ovación

9 de diciembre 2025 · 08:52hs
Las Leonas debutan en la FIH Pro League en la provincia de Santiago del Estero.

Las Leonas debutan en la FIH Pro League en la provincia de Santiago del Estero.

Del 9 al 14 de diciembre, la provincia de Santiago del Estero se prepara para recibir a la élite del hockey mundial en el estadio Provincial de Hockey. Las Leonas medirán su intensidad y talento ante Alemania y Países Bajos, mientras que Los Leones se enfrentarán a Pakistán y Países Bajos. Una semana única para vivir el deporte de alto rendimiento, sentir la pasión celeste y blanca y alentar a las selecciones argentinas.

Comienza la FIH Pro League en Santiago del Estero

La séptima temporada del certamen internacional arranca hoy en el Estadio Provincial con la presencia de las mejores selecciones del planeta. La espera terminó: hoy comienza la FIH Pro League en Santiago del Estero, uno de los eventos deportivos más importantes del calendario internacional del hockey.

Del 9 al 14 de diciembre, el Estadio Provincial será sede del inicio de la temporada 2025–2026, recibiendo a miles de fanáticos de todo el país y del mundo. Durante seis jornadas consecutivas, la provincia vibrará con dos partidos por día, protagonizados por los seleccionados que dominan el hockey global.

Además de la competencia, la FIH Pro League convierte a Santiago del Estero en un punto de encuentro para el turismo deportivo, consolidando a la provincia como sede de grandes eventos internacionales. Con organizadores, equipos y visitantes ya instalados, Santiago vive el comienzo de una fiesta deportiva que promete emociones, calidad de juego y una experiencia inolvidable para todos los espectadores.

Este miércoles 10 de diciembre, desde las 21:30, el seleccionado jugará su primer partido de la séptima edición de la Pro League. Será frente a Alemania. Por su parte, a las 19, será el debut del seleccionado masculino, frente a Países Bajos. El jueves 11, los caballeros se medirán con Pakistán, y las mujeres, con Países Bajos.

Los planteles de Las Leonas y Los Leones

-Plantel de Las Leonas: Cristina Cosentini, Lourdes Peews Iturraspe, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Valentina Ferola, Valentina Costa Biondi, Sol Lombardo, Agostina Alondo, Victoria Miranda, Eugenia Trinchinetti, María Paula Ortiz, Candela Esandi, Victoria Sauze Valdez, Catalina Andrade, Catalina Alimenti, Julieta Arcidiacono, Brisa Bruggesser, María José Granatto, María Victoria Granatto, Julieta Jankunas, María Emilia Larsen y Aylín Ovejero.

-Plantel de Los Leones: Tomás Santiago, Nehuen Hernando, Tadeo Marcucci, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Facundo Zarate, Iñaki Minadeo, Juan Ignacio Catan, Matías Rey, Thomas Habif, Facundo Sarto, Joaquín Toscani, Tobias Martins, Nicolás Keenan, Agustín Bonano, Ignacio Ibarra, Maico Casella, Lucio Mendez Pin, Ignacio Nardolillo, Santiago Tarazona, Bautista Capurro, Lucas Toscani, Tomás Domene y Lucas Martínez.

Las Leonas FIH Pro League Santiago del Estero
Noticias relacionadas
colon busca prolongar su levantada en una prueba exigente ante salta basket

Colón busca prolongar su levantada en una prueba exigente ante Salta Basket

cuales son los clubes y entidades allanadas en la causa sur finanzas

Cuáles son los clubes y entidades allanadas en la causa Sur Finanzas

andres yllana, el ex-colon que vuelve a sonar fuerte en deportivo madryn

Andrés Yllana, el ex-Colón que vuelve a sonar fuerte en Deportivo Madryn

Allanaron la sede de AFA y varios clubes.

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Lo último

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Último Momento
Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Ovación
Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"