Las Leonas comienzan su participación en la FIH Pro League

En la provincia de Santiago del Estero, el seleccionado argentino femenino, Las Leonas se medirán con Alemania en el arranque de la FIH Pro League 2025/2026

Las Leonas debutan en la FIH Pro League en la provincia de Santiago del Estero.

Del 9 al 14 de diciembre, la provincia de Santiago del Estero se prepara para recibir a la élite del hockey mundial en el estadio Provincial de Hockey. Las Leonas medirán su intensidad y talento ante Alemania y Países Bajos , mientras que L os Leones se enfrentarán a Pakistán y Países Bajos. Una semana única para vivir el deporte de alto rendimiento, sentir la pasión celeste y blanca y alentar a las selecciones argentinas.

La séptima temporada del certamen internacional arranca hoy en el Estadio Provincial con la presencia de las mejores selecciones del planeta. La espera terminó: hoy comienza la FIH Pro League en Santiago del Estero, uno de los eventos deportivos más importantes del calendario internacional del hockey.

Del 9 al 14 de diciembre, el Estadio Provincial será sede del inicio de la temporada 2025–2026, recibiendo a miles de fanáticos de todo el país y del mundo. Durante seis jornadas consecutivas, la provincia vibrará con dos partidos por día, protagonizados por los seleccionados que dominan el hockey global.

Además de la competencia, la FIH Pro League convierte a Santiago del Estero en un punto de encuentro para el turismo deportivo, consolidando a la provincia como sede de grandes eventos internacionales. Con organizadores, equipos y visitantes ya instalados, Santiago vive el comienzo de una fiesta deportiva que promete emociones, calidad de juego y una experiencia inolvidable para todos los espectadores.

Este miércoles 10 de diciembre, desde las 21:30, el seleccionado jugará su primer partido de la séptima edición de la Pro League. Será frente a Alemania. Por su parte, a las 19, será el debut del seleccionado masculino, frente a Países Bajos. El jueves 11, los caballeros se medirán con Pakistán, y las mujeres, con Países Bajos.

Los planteles de Las Leonas y Los Leones

-Plantel de Las Leonas: Cristina Cosentini, Lourdes Peews Iturraspe, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Valentina Ferola, Valentina Costa Biondi, Sol Lombardo, Agostina Alondo, Victoria Miranda, Eugenia Trinchinetti, María Paula Ortiz, Candela Esandi, Victoria Sauze Valdez, Catalina Andrade, Catalina Alimenti, Julieta Arcidiacono, Brisa Bruggesser, María José Granatto, María Victoria Granatto, Julieta Jankunas, María Emilia Larsen y Aylín Ovejero.

-Plantel de Los Leones: Tomás Santiago, Nehuen Hernando, Tadeo Marcucci, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Facundo Zarate, Iñaki Minadeo, Juan Ignacio Catan, Matías Rey, Thomas Habif, Facundo Sarto, Joaquín Toscani, Tobias Martins, Nicolás Keenan, Agustín Bonano, Ignacio Ibarra, Maico Casella, Lucio Mendez Pin, Ignacio Nardolillo, Santiago Tarazona, Bautista Capurro, Lucas Toscani, Tomás Domene y Lucas Martínez.