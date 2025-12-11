Las Leonas debutaron en la FIH Pro League con un triunfo ante Alemania

El seleccionado argentino de hockey femenino, Las Leonas, derrotó por 1 a 0 a Alemania en Santiago del Estero en el arranque de la FIH Pro League.

El seleccionado argentino femenino de hockey tuvo un debut soñado en el inicio de la Pro League, al derrotas a su par de Alemania, por 1 a 0, en el partido que se disputó en el Estadio Provincial ubicado en el Polideportivo. El único gol del encuentro lo marcó Agustina Gorzelany. Vale destacar que esta primera ventana del mencionado torneo tiene como sede a Santiago del Estero, desde el pasado miércoles hasta el próximo domingo. Este jueves, Las Leonas volverán a ver acción cuando se enfrenten ante Países Bajos, a partir de las 21.30.

El único gol del partido llegó a los 13 minutos del primer cuarto, cuando Agustina Gorzelany ejecutó un córner corto y marcó su primer tanto de la competencia, lo que permitió al seleccionado argentino tomar la delantera desde el inicio.

El desarrollo del partido se mantuvo intenso, sin mayores modificaciones en el marcador, y le permitió a Argentina asegurar su primer triunfo en el torneo. Cristina Cosentino fue elegida jugadora del partido por su desempeño, mientras que Sofía Toccalino alcanzó los 200 partidos internacionales con la camiseta nacional. Las Leonas volverán a presentarse el jueves 11 de diciembre a las 21.30 hs frente a Países Bajos, nuevamente en Santiago del Estero.

image Las Leonas volverán a jugar este jueves, a partir de las 21.30, frente a Países Bajos.

Los Leones también festejaron en el debut

Los Leones igualaron ante Países Bajos en su debut en la séptima temporada de la FIH Pro League y se quedaron con el punto bonus tras imponerse en los penales australianos.

En el tiempo regular, Thierry Brinkman, capitán del conjunto neerlandés, abrió el marcador a los 12 minutos, mientras que la igualdad argentina llegó a los 40 minutos con el gol de Lucas Toscani, elegido figura del partido.

El encuentro se disputó el miércoles 10 de diciembre en el Estadio Provincial de Santiago del Estero. El próximo compromiso del seleccionado nacional será el jueves 11 de diciembre a las 19.00 hs frente a Pakistán.