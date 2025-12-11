Uno Santa Fe | Ovación | Las Leonas

Las Leonas debutaron en la FIH Pro League con un triunfo ante Alemania

El seleccionado argentino de hockey femenino, Las Leonas, derrotó por 1 a 0 a Alemania en Santiago del Estero en el arranque de la FIH Pro League.

11 de diciembre 2025 · 08:30hs
El seleccionado argentino femenino de hockey tuvo un debut soñado en el inicio de la Pro League, al derrotas a su par de Alemania, por 1 a 0, en el partido que se disputó en el Estadio Provincial ubicado en el Polideportivo. El único gol del encuentro lo marcó Agustina Gorzelany. Vale destacar que esta primera ventana del mencionado torneo tiene como sede a Santiago del Estero, desde el pasado miércoles hasta el próximo domingo. Este jueves, Las Leonas volverán a ver acción cuando se enfrenten ante Países Bajos, a partir de las 21.30.

Las Leonas derrotaron a Alemania en Santiago del Estero

Las Leonas comenzaron la temporada 2025-26 de la FIH Pro League con una victoria por 1 a 0 ante Alemania, en un encuentro disputado en Santiago del Estero.

El único gol del partido llegó a los 13 minutos del primer cuarto, cuando Agustina Gorzelany ejecutó un córner corto y marcó su primer tanto de la competencia, lo que permitió al seleccionado argentino tomar la delantera desde el inicio.

El desarrollo del partido se mantuvo intenso, sin mayores modificaciones en el marcador, y le permitió a Argentina asegurar su primer triunfo en el torneo. Cristina Cosentino fue elegida jugadora del partido por su desempeño, mientras que Sofía Toccalino alcanzó los 200 partidos internacionales con la camiseta nacional. Las Leonas volverán a presentarse el jueves 11 de diciembre a las 21.30 hs frente a Países Bajos, nuevamente en Santiago del Estero.

Las Leonas volverán a jugar este jueves, a partir de las 21.30, frente a Países Bajos.

El combinado nacional logró imponerse por la mínima ante un seleccionado germano que llegaba muy desgastado producto de la derrota por 2-0 ante Países Bajos, el pasado martes en el estreno de ambos elencos en el certamen.

Con menos de dos minutos en el reloj para el final del primer parcial, la nacida en Villa Raffo y goleadora de Las Leonas —de allí su apodo ‘Gorze Gol’— culminó un gran córner corto para poner el 1-0, resultado que se mantuvo hasta el final de la partida.

Desde allí hasta el descanso, las dirigidas por Fernando Ferrara supieron dominar el encuentro, pero les faltó efectividad de cara al arco para ampliar la diferencia en el marcador y jugar con una mayor tranquilidad.

Los Leones también festejaron en el debut

Los Leones igualaron ante Países Bajos en su debut en la séptima temporada de la FIH Pro League y se quedaron con el punto bonus tras imponerse en los penales australianos.

En el tiempo regular, Thierry Brinkman, capitán del conjunto neerlandés, abrió el marcador a los 12 minutos, mientras que la igualdad argentina llegó a los 40 minutos con el gol de Lucas Toscani, elegido figura del partido.

El encuentro se disputó el miércoles 10 de diciembre en el Estadio Provincial de Santiago del Estero. El próximo compromiso del seleccionado nacional será el jueves 11 de diciembre a las 19.00 hs frente a Pakistán.

