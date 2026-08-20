El último adiós estuvo marcado por llantos, angustia e impotencia . Una caravana de autos acompañó el cortejo hasta el Cementerio Municipal, donde también estuvieron docentes de la Escuela Normal a la que concurría el pequeño.

Desgarrador último adiós a Izan: familiares, amigos y docentes despidieron al niño de 6 años que murió en San Justo.

Este jueves se vivieron escenas de profundo dolor y conmoción en San Justo durante la despedida de Izan Aguirre Mendoza , el niño de 6 años cuya muerte conmocionó a toda la localidad. Familiares, amigos, docentes de la escuela a la que concurría Izan y hasta algunos niños se acercaron a la sala de velatorio Santo Domingo para darle el último adiós al pequeño.

UNO Santa Fe , en una cobertura especial desde San Justo, narró y describió desde el minuto uno todas las sensaciones del horror y la conmoción vividos en esa ciudad.

En el último adiós a Izan, se atravesaron llantos, abrazos y escenas desgarradoras, mientras familiares y allegados intentaban encontrar alguna explicación frente a una tragedia que resulta difícil de comprender.

Desgarrador último adiós a Izan: familiares, amigos y docentes despidieron al niño de 6 años que murió en San Justo

El silencio de la sala era interrumpido por los llantos de quienes buscaban respuestas ante lo ocurrido. La angustia y la impotencia atravesaron cada momento de la despedida.

Una caravana hasta el cementerio

Luego de la ceremonia, una caravana de autos acompañó el cortejo fúnebre hasta el Cementerio Municipal de San Justo, donde fueron sepultados los restos de Izan.

Entre quienes acompañaron el cortejo se encontraba también un grupo de docentes de la Escuela Normal, institución a la que concurría el pequeño. La comunidad educativa se sumó así al último adiós al niño.

Desgarrador último adiós a Izan: familiares, amigos y docentes despidieron al niño de 6 años que murió en San Justo

La jornada estuvo marcada por el dolor de familiares, amigos, vecinos y personas cercanas a Izan, que se acercaron para acompañar a la familia en este momento.

Una muerte que conmocionó a San Justo

Izan murió durante las primeras horas de la siesta del miércoles 19 de agosto, en una vivienda ubicada en inmediaciones de Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, en barrio Reyes.

Un llamado al 911 alertó sobre una situación de extrema gravedad en el interior de la vivienda. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron al menor junto a su madre, quien lo sostenía en sus brazos. Poco después, un médico del Samco local constató el fallecimiento.

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Desde ese momento, la Fiscalía de San Justo ordenó una serie de medidas para determinar qué había ocurrido. La escena quedó bajo resguardo policial y trabajaron especialistas de Criminalística y de la Policía de Investigaciones (PDI).

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Santa Fe para la realización de la necropsia.

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La necropsia determinó una muerte violenta

El resultado preliminar de la necropsia estableció que Izan murió como consecuencia de una asfixia mecánica provocada, por lo que la investigación pasó a encuadrarse como una muerte violenta.

Los médicos forenses aclararon que todavía restan estudios complementarios, entre ellos análisis bioquímicos y anatomopatológicos, para completar las conclusiones.

Otro de los elementos incorporados a la causa fue el hallazgo de cabellos en las manos del niño, un indicio que es analizado por los investigadores y que podría ser compatible con un intento de resistencia durante el episodio.

También fueron secuestrados distintos dispositivos electrónicos encontrados en la vivienda, que ya fueron enviados a peritar.

La madre permanece detenida

La madre de Izan continúa privada de su libertad mientras avanza la investigación judicial. Fue trasladada a la ciudad de Santa Fe, donde recibe asistencia psicológica y psiquiátrica.

La Fiscalía trabaja en la reconstrucción de las últimas horas del niño, con declaraciones de familiares y vecinos, análisis de la escena y peritajes sobre los dispositivos electrónicos.

Hasta el momento, no se registran testigos presenciales del hecho y la investigación busca establecer con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda y determinar las responsabilidades correspondientes.

La audiencia imputativa de la mujer todavía no tiene fecha definitiva, aunque la Fiscalía anticipó que podría concretarse durante los primeros días de la próxima semana, una vez reunidos los elementos probatorios necesarios.

"Nada hacía presagiar que podía pasar esto"

En las últimas horas, el abuelo paterno del niño, Juan Aguirre, habló públicamente sobre lo ocurrido y pidió evitar las especulaciones mientras la Justicia avanza con la investigación.

El hombre aseguró que no existían antecedentes de maltrato hacia el pequeño y recordó que las horas previas al episodio habían transcurrido con normalidad.

“Nada hacía presagiar que podía pasar esto. Hasta el último momento, esa noche ellos estuvieron ahí en mi casa compartiendo con nosotros”, relató.

También negó que la mujer consumiera drogas y remarcó que jamás había observado situaciones de violencia contra el niño.

“Jamás vi un maltrato de parte de ella”, sostuvo, y pidió a la sociedad evitar las especulaciones y los comentarios en redes sociales mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió.