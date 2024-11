Lautaro Acosta contó que se retirará del fútbol en Lanús

Lautaro Acosta se retira del fútbol en Lanús

Acosta contó, en dialogo con “Momento Granate” que su tiempo como jugador de fútbol profesional tiene los días contados: “No va a haber ‘Laucha’ más allá de 2025. Vamos a esperar para arreglar la renovación, pero no creo jugar después del año que viene”.

En cuanto a su relación con el público de Lanús, el delantero fue crudo al momento de revelar que esperaba más reconocimiento del lado de los Granates: “Yo esperaba un poco más de valoración de parte de la gente hacía mí en los partidos. No sé porque la gente no me ovaciona. No sé si es un prejuicio por mis problemas personales o qué”.

“En el día a día me dan un cariño impresionante. Pero en la cancha a veces siento eso", agregó.

Por otro lado, habló sobre el proyecto de Estudiantes de La Plata en relación a las SAD: "El proyecto que tiene en mente Verón es válido. Yo vi a Lanús crecer con el modelo opuesto, pero para mí no hay un único camino".

A su vez, reveló cual fue su conversación con el entrenador Ricardo Zielinski antes de enfrentar a Cruzeiro por la Copa Sudamericana: "Le expliqué al Ruso que podía sacar ventaja en la semifinal por la experiencia de jugar estos partidos, pero él decidió poner a otros jugadores por lo que necesitaba el equipo y lo entendí".

Lanús se enfrentará al líder del campeonato, Vélez, el próximo miércoles a las 19.15.