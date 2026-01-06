Libertad (SJN) comenzó su camino en la Liga Nacional Masculina de vóley

Se realizó la presentación oficial del equipo de vóley masculino de Libertad de San Jerónimo Norte que afrontará la Liga Nacional Masculina

El Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte vivió una noche especial, con la presentación oficial del equipo y cuerpo técnico que competirá en la Liga Nacional Masculina de Vóley 2026 (LNMV). El evento incluyó la presentación de la indumentaria y sponsors, y que culminó con un partido amistoso frente a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, el cual consiguió ganar por 3 a 0 con parciales de 25-18, 25-21, 25-21.

En las instalaciones del quincho Don Julián, la prestigiosa entidad del departamento Las Colonias, realizó la presentación oficial de jugadores, cuerpo técnico, para lo que será la participación del primer equipo en la dura Liga Nacional Masculina, de la cual es siempre protagonista. Como anticipó UNO Santa Fe, el entrenador principal será Estanislao Vachino, quien junto a su equipo de trabajo buscará posicionar al equipo en lo más alto de la consideración nacional.

La presentación en Libertad de San Jerónimo Norte

El evento de presentación fue encabezado por la intendenta de la ciudad de San Jerónimo Norte, doctora Paola Devesa; el presidente de la institución liberteña, Diego Franzen; el gerente de la Mutual, Raúl Piñero; y el profesor Fabián Bochatay, presidente de la Federación Santafesina de Vóleibol. Además se encontraban presentes jugadores, cuerpo técnico y allegados a la institución del departamento Las Colonias.

Desde el año 2012, Libertad ingreso a la elite del vóley Nacional y ha jugado todas las ediciones hasta la actualidad. Comenzando por la Liga A2. Ascendiendo al máximo nivel de la Liga Nacional ACLAV como Libertad Burgi Vóley, y disputando una Copa Sudamericana de Clubes en San Pablo Brasil, representando a la Argentina. Y en las últimas 6 temporadas jugando la Liga Nacional de Vóley Masculina de FeVA, donde se Consagro Campeón Nacional en la ciudad de La Rioja en el año 2023.

Con la presencia en esta nueva edición Libertad está completando 15ª ligas nacionales consecutivas de participación, lo que evidencia que esto está planificado y es parte de un proyecto para el vóley de la entidad liberteña.

Desde este año se regresa al formato de juego tradicional, jugándose nuevamente de local y de visitante, luego del sistema de burbujas que se disputo desde la pandemia. La Liga se disputará con 16 equipos, divididos en grupos de 8. Tiene una etapa de clasificación desde el 9 de enero al 22 de febrero. Y una etapa final del Play off desde el 28 de febrero al 29 de marzo.

image El asistente brasilero Alexandre Joanella, junto a Nicolas Amherdt y el entrenador principal Estanislao Vachino.

Las zonas se confeccionaron de acuerdo al ranking del año pasado donde Libertad es el número 1 de ese ranking. Participará en la Zona A junto a Lafinur de San Luis, La Calera de Córdoba, UVT de San Juan, Obras de San Juan, Paraná Rowing de ER, Echague de Paraná y Villa Dora de SF. En la zona B los otros 8 equipos son: Estudiantes de la Plata, Ferro C. O. Bs As., Citta de Villa Constitución, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Sonder de Rosario, Normal Nª 3 de Rosario, Infernales de Salta y Ateneo de Catamarca.

Es importante destacar que Libertad debutará este viernes 9 de enero en la ciudad de San Luis, enfrentando a Lafinur a partir de las 21, y jugará su segundo compromiso, el domingo 11 a as 19, enfrentando a La Calera en Córdoba. En condición de local, en la Calderita, debutará el próximo jueves 15 de enero a las 21 frente a UVT de San Juan. El viernes 16, a las 21, será anfitrión de Obras de San Juan.

El plantel de Libertad de San Jerónimo Norte lo integran los siguientes jugadores: Federico Fratti, Lautaro Masín, Tomás Imhoff, Mateo Imvinkelried, Alejo Dilda, Augusto Moyano, Mateo Perren, Alejo Zapata, Gabriel Benítez, Gastón Vegetti, Santino Dilda, Gastón Neif, Ian Medina, Juan Pablo Dilda, Jerónimo Falchini, Gerónimo Cortez, Matías Albrecht y Felipe Santarelli.

El cuerpo técnico lo componen Estanislao Vachino como entrenador principal; Alejandro Durdos como mánager; Alexandre Joanella, como asistente y preparador físico; Nicolás Amherdt es el kinesiólogo, y Sistema Salud San Jerónimo Norte como médico. Además el staff lo completan Cristian Perren, Santiago Eberhardt, Nicolás Zurbriggen, Abel Chiavarini, Carlos Oggier, Guilliermo Haydar; Federico Cignetti y Nicolás Zurbriggen.