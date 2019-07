Libertad de Sunchales confirmó su presencia en la Liga Nacional

En una rueda de prensa brindada en la tarde de este martes en la sede de la institución aurinegra, el presidente Eduardo Grosso, flanqueado por el vicepresidente de la Subcomisión de Básquet Profesional, Marcelo Alemani, informó: "Anoche, en Comisión Directiva, oficializamos desde el punto de vista institucional, la participación de Libertad en la próxima temporada de Liga Nacional".

También se confirmó que el entrenador Sebastián Saborido, que logró el ascenso a la elite del básquet argentino en su primera temporada y mantuvo la categoría en la segunda, dirigirá a los Tigres de Sunchales en la temporada 2019/20.

Grosso puso énfasis en la defensa de la institución y el patrimonio como una de las razones que demoraron el anuncio sobre la presencia de Libertad en la próxima competencia organizada por la Asociación de Clubes: "Esta es una ciudad pujante pero no siempre los recursos alcanzan para apoyar al deporte profesional que es muy demandante. Y yo tengo claro que si se afectan la institución y el patrimonio para afrontar este tipo de desafíos, desaparece entidades de este tipo".

El presidente aurinegro afirmó que se pudieron cerrar los números de la temporada pasada, que no fue fácil y que incluyeron algunas negociaciones deportivas, en obvia alusión a la venta de Martín Cuello, el jugador más valioso de los Tigres en la última temporada, a Instituto de Córdoba. Sobre el presupuesto actual afirmó: "Libertad es también una marca comercial y se ha podido vender donde no pensábamos, hay empresas que ya están cerradas y van a hacer un aporte importante".

Minutos después, Marcelo Alemani dejó en claro que el plantel liberteño tendrá un presupuesto muy austero, donde apostará a jugadores con proyección que provienen de un nivel inferior como la Liga Argentina que desean tener minutos en el más alto nivel nacional y a los basquetbolistas que ya posee, la mayoría reclutados que han reforzado las divisiones formativas de Libertad.

Finalmente, Saborido, presente en la conferencia, manifestó: "Me hubiese costado mucho irme. Tuve otros ofrecimientos, pero siempre prioricé a Libertad. Estoy orgulloso de tener este buzo, ojalá pueda devolverles la confianza que me han dado".

En cuanto a la conformación del plantel, el entrenador que cumplirá su tercera temporada en la institución, no quiso adelantar nombres aunque deslizó que ya mantiene contactos con distintos jugadores y que esta semana habrá novedades. El base esperancino Andrés Lugli, con pasado reciente en Estudiantes de Olavarría, es uno de los posibles fichajes. También aclaró que va a ser difícil renovar con algún jugador que vistió la casaca amarilla y negra la temporada pasada: "Tuvieron un gran torneo y hoy tienen un costo que Libertad no puede pagar".

Ante las consultas de los periodistas, Alemani explicó que para Libertad, "con un equipo muy austero, el 70% del costo de la Liga Nacional es logística y la última temporada, con la inflación y el salto que dio el dólar, nos produjo muchas dificultades. A esto se le suma que los costos para abrir la cancha son exhorbitantes y tenemos, en promedio, una asistencia de 400 personas con un gran porcentaje de abonos que no nos representa una recaudación significativa".

Grosso destacó el trabajo que lleva adelante la Comisión Directiva comandada por el presidente Fabián Borro pero apuntó a la sustentabilidad de la Liga Nacional si no se producen algunas reformas, especialmente en el aspecto logístico. "No nos interesa las asimetrías que existen en los presupuestos referidos a las contrataciones de jugadores. Creo que la AdC debe poner el acento en reducir los costos del transporte, la hotelería, la gastronomía y la indumentaria a través de acuerdos corporativos como ocurre con otras Ligas deportivas".

Finalmente, el presidente de Libertad, pronto a finalizar su mandato, dejó en claro que parte de las dificultades económicas se desprenden del nivel de convocatoria: "Tenemos un estadio que aloja a tres mil personas, no podemos jugar con 400 en la cancha. Duele, porque hay toda una estructura apoyando. Aplaudo al socio liberteño en un montón de cosas, pero no cumplió con el acompañamiento después del ascenso y todavía lo estamos esperando", remarcó. Y, en la misma línea, redondeó: "Hay plateas que se compran y después no se usan. Veo tanto espacio vacío y me pregunto para qué estamos haciendo todo esto".