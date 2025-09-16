Libertadores: cómo se encuentra el historial entre River y Palmeiras

Este miércoles ambos equipos se enfrentarán por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

River recibirá este miércoles, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, al Palmeiras de Brasil, un equipo que lo supo complicar mucho cada vez que se enfrentaron.

El equipo argentino, que es dirigido por Marcelo Gallardo, llega a esta serie en un buen momento, ya que se mantiene con vida en todos los frentes y lleva 12 partidos sin conocer la derrota. Sin embargo, demostró una floja imagen en sus últimos cruces de eliminación directa, ya que tanto con Libertad de Paraguay (octavos de final de Copa Libertadores) como con Unión de Santa Fe (octavos de final de Copa Argentina), necesitó de los penales para avanzar.

Del otro lado estará Palmeiras, que arrasó en la fase de grupos y no tuvo inconvenientes para eliminar a Universitario de Perú en los octavos de final, por lo que aparece como el gran candidato a quedarse con el título.

El historial entre ambos equipos marca un leve dominio del Palmeiras, que ganó 3 partidos, empató 3 y cayó en solo 2, aunque siempre que se enfrentaron en instancias de eliminación directa consiguió la clasificación.

El primer cruce entre ambos equipos se dio en las semifinales de la Copa Libertadores 1999. En dicha serie, River ganó la ida como local por 1-0 con gol de Sergio Berti, pero el Palmeiras lo dio vuelta en la revancha, donde goleó 3-0 con tantos de Alex y Roque Junior, quien marcó por duplicado.

Aquella edición de la Copa Libertadores quedaría en manos del Palmeiras, que le ganó por penales en la final a Deportivo Cali de Colombia.

Ese mismo año, pero en la Copa Mercosur, River y Palmeiras se volvieron a cruzar, esta vez en la fase de grupos.

En el primer enfrentamiento, que se dio en el Monumental, igualaron 3-3, mientras que en Brasil el Palmeiras goleó nuevamente por 3-0.

De esta manera, el Palmeiras pudo avanzar a los cuartos de final, mientras que River terminó tercero en el grupo y quedó eliminado.

Dos años después, en la fase de grupos de la Copa Mercosur, el “Millonario” y el “Verdao” se volvieron a ver las caras.

En aquella ocasión se dieron los únicos dos empates en el historial, ya que igualaron 2-2 en Brasil y 3-3 en Argentina.

El último antecedente entre ambos equipos, en las semifinales de la Copa Libertadores 2021, es el más doloroso para los hinchas de River.

En la ida, que se llevó a cabo en la cancha de Independiente, el Palmeiras consiguió una contundente goleada por 3-0.

Sin embargo, River fue por el milagro en Brasil y un sólido arranque con goles de Robert Rojas y Rafael Santos Borré ilusionaba a los fanáticos “Millonarios” con la remontada.

Incluso Gonzalo Montiel anotó el gol que hubiese significado la igualdad en el global, pero fue anulado de manera insólita en una revisión donde el VAR “le buscó el pelo al huevo”.

Finalmente, el Palmeiras terminaría perdiendo 2-0 como local, pero avanzó gracias al 3-0 obtenido en la ida. Ya en la final, los dirigidos por el portugués Abel Ferreira conseguirían un triunfo agónico por 1-0 ante el Santos para conquistar su segunda Copa Libertadores.

Todos los enfrentamientos entre River y el Palmeiras

Semifinales de la Copa Libertadores 1999:

River 1 – 0 Palmeiras

Palmeiras 3 – 0 River

Fase de grupos de la Copa Mercosur 1999:

River 3 – 3 Palmeiras

Palmeiras 3 – 0 River

Fase de grupos de la Copa Mercosur 2001:

Palmeiras 2 – 2 River

River 3 – 3 Palmeiras

Semifinales de la Copa Libertadores 2020: